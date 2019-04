Censura en la ex ESMA: ordenaron bajar la estatua de la “Virgen abortera”

Un fallo judicial obligó a retirar la obra de la muestra “Para todes, tode”, que fue inaugurada en marzo el Centro Cultural Haroldo Conti.

“Hay muchas mujeres en todas sus entidades que tienen amor por una Virgen”, explicó Kekena Corvalán sobre su motivación para incluir la estatua “María feminista”, en la muestra “Para Todes, Tode – Plan de lucha”, que abrió sus puestas el 9 de marzo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, otrora la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La obra “es una Virgen con el pañuelo verde, una réplica de yeso. Obviamente no fue sacada de una Iglesia. Pertenece a la artista Coolpa, que la viene haciendo hace rato”, describió la curadora a los medios.

La estatua conocida como “Virgen Abortera” se paseó por las marchas a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y estuvo hasta el miércoles exhibida en alto en la sala principal del Conti.

Hoy está guardada bajo llave en una oficina del centro cultural, en penitencia con un cartel que sintetiza el fallo del juez federal Esteban Furnari, quien hizo lugar al reclamo de la Corporación de Abogados Católicos y otras organizaciones, como Abogados por la Vida.

La Corporación consideró que la estatua es “una clara expresión de odio religioso” y demandó las disculpas públicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano.

Pero antes de la instancia judicial hubo una más personal. “Al día siguiente de inaugurar [la muestra] me llamó el director del Conti, Alex Kurland, para decirme que Claudio Avruj pedía que se bajara la obra por presiones que venían de más arriba de él. Me dio a entender que desde la Vicepresidencia de la Nación. Sé que a otra gente le llegó la misma indicación”, reveló Corvalán.

“Yo le dije a Kurland que no bajaba obras, que no censuraba, que me parecía un ataque a la libertad de expresión, que en todas las muestras del mundo había este tipo de obras. No se la estaba profanando, no se la estaba vulnerando físicamente. Solamente tenía un pañuelo verde y hay muchas católicas que están de acuerdo con el derecho a decidir”, resumió la curadora.

Avruj, que es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, por ahora no apeló el fallo de Furnari y así se pierde el aporte de la “María Feminista” para generar reflexiones junto a las otras 150 obras presentadas por 162 artistas de todo el país.

Corvalán aseguró que al tener “un perfil muy militante, muy feminista” es blanco fácil para las presiones de los funcionarios actuales. Pero los ejes de la muestra que curó son la inclusión “no sólo de mujeres artistas sino de lesbianas, trans, travestis y no binaries”, y los temas de alcance nacional, como la legalización del aborto.

“Para mí la Virgen María es una figura sumamente amorosa, yo no soy una atea militante”, convino Corvalán a la vez que recordó que “están las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir también, y muchas mujeres en todas sus entidades que tienen amor por una Virgen”.

“¿Y por qué no presentar este caso de la Virgen María que cuando recibe la visita del ángel, cuenta el mito, y queda embaraza de Jesús siendo una niña? Cuando ha pasado lo que ha pasado con niñas de 11, 12 o 13 años obligadas a parir”, disparó Corvalán con los casos recientes ocurridos en Tucumán, Jujuy o Chaco en mente.

Para la curadora, la Virgen “es un personaje que sintetiza toda esa contradicción de amor y de bronca, de sumisión y de lucha”, y es una pieza fundamental para una muestra como la del Conti. “Por eso la elegí: porque me parece que provoca y moviliza”, sintetizó.