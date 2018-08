Charly García tocó en Córdoba y disparó contra el Presidente: “Mauricio Macri la p…”

Horas después de la visita del jefe de Estado al gran bastión del triunfo de Cambiemos en 2015, una multitud se sumó a las palabras del “padre del rock nacional” en la Plaza de la Música. El hit de las canchas sonó con fuerza.

Charly García en Córdoba

Charly García se presentó en la Plaza de la Música de Córdoba en el mismo día en el que Mauricio Macri visitaba la “Docta” para inaugurar una planta automotriz. El genial músico nacional volvió a mostrar su descontento con la gestión del presidente emitiendo la frase que popularizaron las hinchadas del fútbol argentino.

“Mauricio Macri la p…”, disparó en pleno show de presentación de “La torre de Tesla”.

El público, de una provincia en la que Cambiemos obtuvo el 70% en el balotaje de 2015, se sumó con el “MMLPQT” que se viralizara desde el verano en las canchas y recitales de rock. El ex Sui Generis y Serú Girán asintió con su piano.

“Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart. Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: ‘Alegría y poder’. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: ‘¿Brindás con agua?’. Y me dice: ‘No quiero perder nunca el control’. ¡Andá!”, había dicho García a la revista Rolling Stone.

Para el “padre del rock nacional”, el presidente favorito desde 1983 a la actualidad es Carlos Menem. “Era mucho más humano que los que vinieron después”, sostuvo. En 2013 le había enviado un guió a Cristina. “Aunque no entiendo de política, pienso que como gobernante ella apoya bastante los derechos humanos, el arte y tiene una visión social que me parece bien. No te puedo decir que soy kirchnerista, pero me cae bien”, declaró a la CNN.