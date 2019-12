Chile: el senado aprobó el juicio político a Andrés Chadwick

La Cámara Alta trasandina acusó al ex ministro de Interior de violar los Derechos Humanos durante el estallido social. El funcionario depuesto inició su carrera política con Pinochet.



Los senadores chilenos aprobaron la acusación Constitucional, equivalente al juicio político, contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por “omitir deliberadamente acciones para violar los derechos de las personas”, durante la represión del estallido social en el país, un duro golpe al piñerismo y una fuerte señal política en medio de la crisis y que implica que el ex ministro no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.

Con 23 votos a favor y 18 en contra, los legisladores aprobaron los dos capítulos acusatorios durante una extensa jornada de más de diez horas que concentró la agenda política en el país.

El primero de los capítulos apuntó a la infracción a la “Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de los derechos humanos y no haber mantenido el orden público de manera racional”.

El segundo apuntó a la infracción de la Constitución al declarar estado emergencia y haber permitido hechos no contemplados en esta figura, como restringir la libertad de movimiento y reunión en estados de queda, “traspasando los parámetros correspondientes y desnaturalizando la medida”.

El ex ministro, uno de los hombres más poderosos de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), y mano derecha del presidente, Sebastián Piñera, -de quien además es su primo- se transforma así en la la primera baja sustantiva del entorno presidencial que cae arrastrada por el estallido social desatado en el país a mediados de octubre, la crisis político social más grave desde el regreso de la democracia, hace 30 años.

La decisión de los legisladores complica aún más una semana políticamente muy compleja para el gobierno chileno, que además enfrenta la desaparición de un avión militar que se dirigía rumbo a la Antártida y, desde mañana, el inicio del debate parlamentario por la acusación al propio presidente Piñera, también por su responsabilidad en violaciones de los derechos de quienes participaron en las protestas masivas.

Cahdwick inició su carrera política en 1979, cuando la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lo designó presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC).