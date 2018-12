Cinco secuelas que no sabías que llegarán en 2019

Algunas continuaciones son muy esperadas por los cinéfilos, pero hay otra producciones que nadie se imaginaba que iban a tener una nueva entrega; te contamos cuáles

Desde hace décadas, los grandes estudios sobreviven a base de nostalgia y secuelas. Los ejecutivos lo tienen claro: siempre es mejor apostar a continuar éxitos recientes o revivir un clásico inoxidable. ¿Ideas originales? A cuentagotas. Y es que si los presupuestos son millonarios, la inversión debe traer sus frutos.

En este sentido, las películas más esperadas del próximo año se encuentran entre estas categorías. Avengers: Endgame (2019), El Rey León (The Lion King, 2019), Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: Far From Home, 2019), It – Chapter Two (2019). Toy Story 4 (2019), Glass (2019)… todas ofrecen garantías.

Pero, también se encuentran esos títulos que tendrán una nueva entrega cuando ya muchos se han olvidado de la original. Mirá la lista:

La Pasión de Cristo 2: La Resurrección (The Passion of the Christ 2 – The Resurrection, 2019)

¿Se acuerdan la polémica que generó la visceralidad de la primera entrega? A quince años de su exitoso estreno –recaudó más de US$ 600 millones-, Mel Gibson ya tendría todo listo para seguir contando la gran obra del mesías. Además del regreso del director, la cinta ya tendría confirmado el regreso de su elenco central: Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Christo Jivkov y Francesco De Vito.

Tierra de Zombie (Zombieland 2, 2019)

A pesar de su bajo presupuesto, la original se convirtió en un gran suceso en las boleterías. Y, ahora mismo, una década después, la fama del cuarteto que asesina come-sesos está por las nubes -¿será que la vimos mil veces en el cable?-. Lo más importante es que la cinta contará con el mismo equipo: el director Ruben Fleischer, los guionistas Paul Wernick y Rhett Reese, y las actuaciones de Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, y Zoey Deutch.

Doctor Sleep (2019)

Se podría decir que se trata de una secuela de El Resplandor (The Shining, 1980), pero sería inapropiado. En realidad es una secuela del libro original de Stephen King, el cual era muy diferente al clásico que dirigió Stanley Kubrick. El film mostrará cómo continúa la vida de Danny Torrance tras los hechos en el Hotel Overlook y cómo desarrolla sus poderes. El director a cargo es Mike Flanagan, el mismo de La Maldición de Hill House (The Haunting of Hill House).

Men in Black Internacional (2019)

Para renovar por completo la franquicia, Columbia Pictures ya no apostará por la dupla conformada por Tommy Lee Jones y Will Smith. El recambio está liderado por dos estrellas del momento: Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes ya mostraron su química en Thor: Ragnarok (2017). La elección de F. Gary Gray, director de Rapidos y Furiosos 8 (The Fate of the Furious, 2017), asegura grandes momentos de acción.

Frozen 2 (2019)

El hype que rodea a Toy Story 4 se ha encargado de anular cualquier tipo de expectativa alrededor de otras producciones animadas. Por ese motivo, Disney ni se ha gastado en filtrar imágenes ni detalles de esta secuela de un hit que sumó más de US$1.2 billones a sus arcas. Lo más relevante, el regreso de los directores Chris Buck y Jennifer Lee. Y claro, prepárense para esas canciones que se aprenden chicos y grandes.