Cinthia Fernández le dijo de todo a Laurita en ShowMatch

La acróbata estuvo en ShowMatch para aclarar los tantos y le hizo una propuesta picante a la jurado.

El “#perchagate” tuvo un capítulo más, pero esta vez en vivo. Invitada por Marcelo Tinelli al estudio, Cinthia Fernández estuvo en ShowMatch para encontrarse cara a cara con Laurita Fernández.

El tema que las ocupaba era el conflicto generado luego de que la jurado negara haber hecho una publicidad para el local multirubro del novio de Fernández.

“Ojalá las cámaras te busquen por un logro profesional”, le dijo Laurita, encendiendo la pelea.

“Las cámaras me buscan por eso, pero me ocupo por ser mejor ser humano que tener un logro profesional. No te envidio nada, mi sol, y menos ser mala persona. Me encantaría que expliques el gesto recontra asqueroso que tuviste con la gente. Diciendo ‘qué papelón’. Fue despectiva con la gente que la rema todos los días, que va a comprar al local”, aseguró Cinthia.

La jurado se defendió. “Si uno comete un error no se me caen los anillos por pedir perdón. Ya lo hice. No tengo más nada que hablar. Pensé que eran unos truchos los del comercio. Al no ser así, pedí disculpas y se terminó”, acotó.

Cinthia siguió criticándola y le hizo una propuesta picante. “¿Qué es tener trabajos buenos? Si tenés ovarios mírame, por favor. ¿Por qué no donás lo que cobraste para un sueño y la empresa también va a donar el mismo importe que vos? Tené un gesto de humildad, si te queda, porque hasta ahora no lo demostraste. Vos tuviste la genial idea, hacelo. ¡Demostrá humildad!”, cerró.

Laurita, sin embargo, no confirmó ni negó que vaya a donar su dinero.