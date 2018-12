Cómo funcionarán los servicios públicos en Año Nuevo y Nochevieja

Conocé cuáles serán los cambios en el transporte y los servicios de la Ciudad de Buenos durante el 31 de diciembre y el primer día del 2019

Durante el 31 de diciembre y 1° de enero los servicios públicos y el transporte de la Ciudad de Buenos Aires tendrán distintos cronogramas respecto a los días hábiles, y algunas dependencias públicas permanecerán cerradas.

Transporte público

El lunes 31 el subte funcionará de 6 a 22 y el Premetro, de 5.30 a 21. El martes 1, el horario será el de los domingos y feriados, que es de 8 a 22.30 y, el caso del Premetro, de 8 a 21.

El lunes 31, las líneas de ferrocarril Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán con el cronograma de los días sábados, y el martes 1 con el de domingos y feriados. El tren San Martín operará con horarios de domingo durante ambos días.

Estacionamiento

La Secretaría de Transporte de la Ciudad informó que está autorizado estacionar junto al cordón de ambas veredas en las avenidas donde habitualmente está prohibido de 7 a 21.

La autorización para dejar el auto en las avenidas no aplica a las arterias donde siempre está prohibido las 24 horas y en ambas aceras. Estas son Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte, Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Rivadavia, entre Pedernera y Artigas.

El lunes 31 el sistema de estacionamiento medido operará con normalidad. En cambio, el martes 1 el sistema no tendrá vigencia.

Servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires

Hospitales: Funcionarán las guardias y el SAME. Ante urgencias causadas por pirotecnia acudir al Hospital de Quemados (Pedro Goyena 369, Caballito); Hospital Oftalmológico Santa Lucía (San Juan 2021, San Cristóbal), y Hospital Oftalmológico Lagleyze (Juan B. Justo 4151, Paternal).

Escuelas: Cerradas

Recolección de residuos: El lunes 31 no habrá servicio y el martes 1 funcionará con normalidad.

Sedes Comunales: cerradas.

Registro Civil: Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8.30 a 12.30.

Cementerios: El lunes 31 las inhumaciones en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el Crematorio de la Ciudad se realizarán de 9 a 12. Mientras, el martes 1 se harán a depósito del cementerio de Chacarita.

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

Reserva Ecológica y Jardín Botánico: cerrados.

Parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca: cerrados.

Teatros dependientes del Gobierno de la Ciudad: cerrados.

Museos: cerrados.

Controles de alcoholemia y estupefacientes: estarán activos

Las estaciones automáticas de Ecobici: funcionarán con normalidad.

Registro de Licencias para Conducir: permanecerá cerrado tanto el 31 como el 1. Lo mismo ocurrirá con las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular.

Dirección General de Infracciones: no atenderá al público, pero habrá una guardia de 9 a 12 para devolver los autos que sean levantados en la vía pública.

Logística, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio, Emergencias y la línea telefónica 103, que atiende llamados por urgencias en la Ciudad, mantendrán guardias activas durante las 24 horas.