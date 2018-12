Competía por ser una Miss Universo pero le quemaron la cara: una historia se superación

Periodista y modelo, Andrea Díaz iba a representar a Chile en el famoso certamen pero un mal paso por el quirófano la hizo vivir más de un año escondida. Así se recuperó.

Iba a competir en Miss Universo y le quemaron la cara

La modelo chilena Andrea Díaz, concursante de Miss Universo 2018, fue víctima de una mala praxis durante un tratamiento estético que le dejo una cicatriz en la cara y decidió denunciar su caso en Instagram.

“Una mala práctica estética arruino mi rostro. Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido”, explicó Díaz. “Claro que se derrumbaron todos mis sueños: Adiós novio, trabajos, modelaje y por supuesto que adiós Miss Universo”, enumeró sobre las consecuencias de su desgracia en el quirófano.

“¿Qué país querría enviar a una chica con su rostro quemado?… Al igual que ustedes, pensé que la respuesta era: Ninguno”, reconoció y luego describió cómo fue la etapa posterior.

“Viví casi año y medió escondida y espero que puedan ser capaces de ponerse en mi lugar. Es algo que no le deseo a nadie, es feo, doloroso y afecta tanto anímicamente que ni se lo sueñan”, relató.

No obstante, empezó a ver la luz al final del túnel: “Al venirme a Chile, me di cuenta que todo no era oscuridad, me empezaron a ofrecer trabajos, volví a modelar y volví a creer en mí”.

“Hoy estoy más segura que nunca que tengo que devolverle la mano al país que me devolvió la alegría y que me hizo comprender que las chilenas la luchamos! Y ante la adversidad levantamos la mirada y salimos adelante, como sea, por nosotras, por nuestras familias, por nuestro país”, aseveró.

“Hoy estoy viviendo un sueño, el que se vio opacado pero que con perseverancia, optimismo, ganas y sobre todo confianza en mí, pude cumplir. Quiero disfrutarlo, vivirlo segundo a segundo, no quiero dormir, quiero aprovechar cada instante para conocer la cultura Thai, a las otras candidatas, a la organización y compartir mi experiencia con los fans”, cerró.