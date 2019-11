Con el salón a pleno de público Primera peña piloto de folklore del Grande Hotel

El público colmó las instalaciones del Salón Mykonos del Grande Hotel para disfrutar de un maravilloso espectáculo artístico donde la danza, la música y el canto fueron la estrella de la noche. Satisfacción de los organizadores de este importante hotel por esta primera peña piloto de folklore.

Río Grande.- El Grande Hotel llevó adelante este domingo a la madrugada su primera peña piloto de Folklore con gran acompañamiento de público que colmó el salón Mykonos. La danza, la música y el canto fueron los protagonistas con la participación de las parejas integradas por Anahí Estrada y Diego Varga (Flor de Ceibo), el cuarteto juvenil de Andanzas; Constanza (Coty) Fernández y Kavi Nieva (Escuela Atahualpa), Ximena Canestrari y Gastón Ledesma (La Lenga), Mariana Molina y Alfredo Cortés (La Lenga); Cuarteto de Malambo de La Lenga, Miguel Ángel Almendra y el Grupo Desvelo. Varios de estos artistas nos representarán en distintos escenarios nacionales como Cosquín, Laborde y Baradero. La animación estuvo a cargo de Pablo Sebastián Vallina.

Ariel Velázquez, organizador de este evento, explicó que desde Grande Hotel “estamos haciendo diferentes propuestas, en este caso hicimos una prueba piloto de Folklore, para poder después poner fechas fijas”.

Agregó que “ya tenemos otros formatos, como por ejemplo la fiesta de Bachata, de los Karaoke’s, la Fiesta de Saratoga, que ya están afianzadas y de las cuales ya tenemos un cronograma fijo. En total son diez fiestas que ofrecemos dentro de la agenda”.

Explicó que “hoy la prueba piloto es de Folklore y ya vemos que tiene mucha convocatoria, vamos a hacer lo mismo; es decir, sentarnos y armar diez fechas para poder darle transcurso y generar distintas propuestas a lo largo de los meses e ir variando también para no aburrir a la gente”.

Recordó que “en los formatos que desarrollamos hasta ahora, nuestra estrategia es realizar diez propuestas normales y hacer dos al año, grandes, fuertes con todo, jugándonos un poco más, apostando un poco más a la producción artística, siendo la idea principal generar espacios para nuestros artistas locales”.

“Tratar de convocar a la gente que no sale de su casa”

Ariel Velázquez confió que “lo que queremos hacer en Mykonos es tratar de convocar a la gente que no sale de su casa, no es que queremos quitarle público que a nadie, simplemente brindar una alternativa a aquellos vecinos que por ahí no tienen una oferta en determinados espectáculos”.

En ese sentido recordó que “con las fiestas de Saratoga nos pasa lo mismo, viene gente que generalmente no sale a ningún lado, lo mismo con las fiestas de Bachata y otras. Queremos generar propuestas diferentes y en este caso tenemos el plus de que si bien es una confitería – bar, es familiar y se puede venir con los chicos a disfrutar de estas veladas y estamos muy contentos por la respuesta de la gente”.