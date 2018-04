Condenan a 12 años de prisión al asesino de Ornella Ragno: la Justicia no consideró que fuera un femicidio

Martín Romañach fue sentenciado por el crimen de la joven que cayó de la terraza de un edificio de Lanús en 2013. Para los jueces, fue un homicidio simple.



La Justicia condenó este martes a una pena de 12 años de cárcel a Martín Romañach por la muerte de Ornella Ragno, en ese entonces de 20 años. Si bien consideró que no fue un accidente, el juez no encontró los elementos suficientes para probar que fue un femicidio. Todavía no se dio a conocer los fundamentos del fallo.

Ornella cayó el 10 de febrero de en 2013 de un octavo piso de un edificio en el barrio de Lanús. Estaba junto a Romañach, a quien había conocido a través de Facebook, en el departamento ubicado en Aristóbulo del Valle al 100.

La familia de la víctima esperaba “una sentencia ejemplar” y se retiró insatisfecha de los tribunales. “La condena es poca”, aseguró Daniel, papá de Ornella.“No es sólo por la muerte, sino por la actitud que Romañach tuvo después, no se retractó”, dijo.

Romañach había quedado imputado como el único sospechoso del asesinato cuando su novia de ese momento, Alicia Chamorro, a quien conoció tras la muerte de Ornella, lo denunció por violencia de género. Alicia descubrió al googlear su nombre que el hombre estaba envuelto en un caso de femicidio y aportó su testimonio a la causa.