Congelamiento de precios: advierten que las carnicerías no tendrán suficiente stock

Tras el anuncio del Gobierno sobre poner a disposición de los consumidores cortes de carne a precios accesibles, el presidente de la Asociación de Propietarios de la Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, advirtió este jueves que los comercios no tendrán suficiente stock de cortes a precios “populares”, ya que la demanda de carne supera ampliamente a la oferta.

“No estoy para nada aliviado (por los anuncios). Esto es lo mismo de siempre; el mismo perro con distinto collar. Las carnicerías no tienen (ese stock); no se los van a traer. Ya explicaron que el 50 por ciento irá al Mercado Central y el resto lo van a entregar en los puntos de contacto de los exportadores. Los frigoríficos exportadores no están en la Capital, por lo que ese poquito que va a tener el Mercado Central no va alcanzar para paliar la situación”, dijo Williams.

El paquete de medidas anunciado el miércoles incluyó un acuerdo de precios con frigoríficos exportadores, que venderán 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo en la feria minorista del Mercado Central y en diferentes bocas de expendio a partir de los primeros días de mayo.

“Una carnicería cualquiera puede llegar a vender 200 o 250 kilos por día”, por lo que no es mucho el porcentaje que va a entregar y es probable que se queden sin stock”, explicó Williams en diálogo con El Destape Radio.

“El Gobierno mismo ha dicho que es transitorio. Esto es para llegar a las elecciones, nada más. La gente sabe que no es un beneficio. Yo quisiera saber qué va a pasar después”, agregó.

Williams también se quejó de que “exportan los cortes buenos y queda esto, que es lo que les quieren hacer comer a los argentinos”: “Es lo peor que tiene el animal… grasa y hueso. ¿Por qué el mundo no come asado? Porque es grasa y hueso”.

Sobre el cambio en los hábitos de consumo, dijo que “el cliente ahora busca lo que más le rinde, como la carne picada” y que “compra mucha menos cantidad”.