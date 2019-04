Continúa desaparecida la joven de 22 años hipoacúsica: rastrillan la zona de San Vicente

Jennifer Ibarra salió de su casa el jueves pasado. No sabe comunicarse bien, no tiene celular, sube y no sabe leer ni escribir. Después de su desaparición un hombre de 46 años le dijo a la familia que era el novio de la joven desaparecida.

Este sábado se cumplen nueve días de la última vez que la vieron a Jennifer Ibarra, la joven de 22 años que sufre una discapacidad auditiva y del habla. Salió de su casa el jueves a las tres de la tarde y no la vieron más. Su familia creyó que se había ido a la casa de una vecina, como solía hacer, y fue por eso que radicó la denuncia recién el viernes a la noche.

La joven de 22 años casi no puede comunicarse, no tiene celular, sube ni dinero. Es por eso que su familia está desesperada. “No sabe moverse sola, no sabemos donde puede haber ido”, dijo Brenda, su hermana en declaraciones a minutouno.com.

En los últimos días familiares y amigos declararon ante la fiscal a cargo de la investigación, Paula Sánchez, titular de la UFI 2º de Esteban Echeverría. Tras la desaparición de Jennifer, un hombre de 46 años, vecino de la familia, contó que era el novio de la joven. “La verdad que no lo podía creer, me sorprendó. No me lo esperaba”, contó Verónica, la mamá de Jennifer a este portal.

Al momento no hay indicios de que pueda estar involucrado en su desaparición ya que realizaron allanamientos en su vivienda y no encontraron nada.

Los primeros rastrillajes comenzaron este martes, en Canning ya que había testigos que dijeron haberla visto en una remisería para pedir comida. Sin embargo los rastrillajes dieron negativos.

Desde el jueves se está recorriendo la zona de San Vicente, luego de que varias personas hayan dicho que la vieron en una parrilla. “Al menos cinco de ocho testigos dijeron haberla visto en San Vicente, por eso se está centrando la búsqueda ahí pero la realidad es que todavía no tenemos nada concreto”, explicó la familia.

El día que se fue Jennifer vestía una calza color negro, una camiseta, un saquito negro y zapatillas.

Ante cualquier información la familia solicita llamar al 911 o comunicarse al 1135571875