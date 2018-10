CONTINÚAN LAS ENTREVISTAS PARA INCORPORAR  PROFESIONALES MÉDICOS AL SISTEMA PÚBLICO FUEGUINO DE LA SALUD

El secretario de Salud, Pablo Perachia, y la subsecretaria de Coordinación y Articulación Política, Cristina Tchintian, realizaron esta semana en Buenos Aires distintas reuniones con profesionales médicos y estudiantes, de carreras afines, a los efectos de continuar con la Convocatoria Nacional que está llevando adelante el Gobierno de la provincia para incorporar especialistas al sistema público de salud de Tierra del Fuego.

Los encuentros se desarrollaron en el Auditorio Islas Malvinas de Casa Tierra del Fuego y contó con una destacada participación de profesionales. En muchos casos, quienes concurrieron, lo hicieron para concluir el proceso de inscripción a la Convocatoria.

El Secretario de Salud evaluó esta ronda de reuniones como “muy positiva”, a tal punto que fueron entrevistados “médicos que están interesados en radicarse en Tierra del Fuego, a quienes se les hizo una propuesta concreta, mientras que en otros casos ya se inició el trámite de incorporación”.

“Durante estos días -explicó Perachia- también nos reunimos con estudiantes y jóvenes profesionales recién egresados de las diferentes carreras relacionadas con la salud, y que son oriundos de la provincia, para contarles la oferta y las posibilidades que tiene la provincia para recibirlos nuevamente, tanto sea para los médicos, para ejercer la residencia en los hospitales públicos, y para las otras profesiones para hacer rotaciones y pasantías”.

Sandra Ríos, enfermera y estudiante fueguina de la licenciatura en enfermería y de medicina, afirmó que fue una “charla muy interesante, informativa y orientadora. Desde que me recibí me venía planteando sobre cómo podía insertarme laboralmente en la provincia. Soy de allá, tengo a mi familia en Tierra del Fuego, y siempre quise volver porque me gusta el frio, la gente, la naturaleza, la tranquilidad. Se extraña mucho”.

Uno de los puntos que llamó la atención en las distintas reuniones que se realizaron en Casa Tierra del Fuego con médicos fue la asistencia de profesionales venezolanos. Por este motivo, el secretario Perachia se contactó con las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones para conocer la situación de todos estos médicos.

En este contexto, el secretario de Salud participó, el miércoles pasado, de una jornada de orientación a profesionales venezolanos de la salud, que se realizó en la sede Central de Migraciones y donde asistieron unos 150 especialistas.

“El 85 por ciento de los profesionales venezolanos de la salud que han emigrado a la Argentina todavía están iniciando los trámites de habilitación para ejercer la medicina. El resto, que ya tiene el trámite en marcha, tiene algunas dificultades, por lo que son muy pocos los que estarían en condiciones de desempeñar su profesión”, explicó Perachia.

Durante la jornada, organizada por la Dirección Nacional de Migraciones, Perachia brindó detalles del sistema fueguino público de salud y las especialidades que se están requiriendo en la Convocatoria.

Tal fue el interés que despertó la propuesta fueguina en los médicos venezolanos, que se organizaron varias reuniones en Casa de Tierra dl Fuego a los efectos de despejar dudas y brindar más detalles de la convocatoria.

Cinthia Gónzalez, cirujana general y de trumato, es venezolana y arribó a la argentina hace siete meses. Fue una de las profesionales que asistió a las reuniones en Casa de Tierra del Fuego: “Agradecí enormemente que la charla haya sido concreta y concisa, que no e hayan ido por las ramas y específico en la propuesta. Como profesional extranjero nos están requiriendo que nuestro título este convalidado para desempeñarnos en la Argentina”.

Por último, Pablo Perachia remarcó que el objetivo de la provincia es “incorporar a profesionales destacados en su especialidad. Es por este motivo que todos aquellos médicos que tengan el título habilitante, sin importar su nacionalidad, serán considerados y evaluados para ingresar al sistema público de salud de Tierra del Fuego. Por lo que se realizará una exhaustiva evaluación para tener la seguridad de su experticia, habilidades y su nivel de formación”.