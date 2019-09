Coti Sorokin explotó contra Diego Torres por “Color Esperanza”: “Estoy intentando ubicarte”

El cantante sigue defendiendo su autoría del popular tema y volvió a escrachar a su colega. ”

Coti Sorokin volvió a disparar contra Diego Torres por la autoría de la canción Color Esperanza.

Es que Torres no admite que el autor es su colega y volvió a explotar tras leer una entrevista.

“¿Usted estaba perdido en el momento de escribirla?”, le preguntaron a Torres. “Me ha pasado en muchas ocasiones, no siempre tenemos la suerte de que las cosas nos vayan bien”, respondió él, atribuyéndose el tema.

En Instagram, Coti advirtió que el periodista le había dado un pie al cantante para que aclarase que él no era el autor. Y apuntó contra Torres: “Say no more @diegotorresmusica si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligas a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo…”.