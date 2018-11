Cowboy Bebop: todo sobre el animé que adaptará Netflix

La plataforma confía en realizar una versión con actores de una serie aclamadísima de los ’90; te contamos por qué se trata de un título de culto

Esta semana, Netflix tuvo dos anuncios que hicieron alucinar a los fanáticos del animé. Por un lado, el servicio de streaming anunció que su catálogo sumaría todos los episodios de Neon Genesis Evangelion (1995-1996) y sus dos películas: Death and Rebirth (1997) y The End of Evangelion (1997). Pero la gran noticia es su decisión de apostar por una versión live action de Cowboy Bebop (1998-1999), una serie de culto que sigue sumando fanáticos.

Para quienes desconocen esta genialidad, no existe mejor definición que la dada por su propio creador, Shinichiro Watanabe: “Un género en sí mismo”. Aunque esta frase puede sonar un poco pretensiosa, su realización se atrevió a mezclar tantos estilos narrativos distintos como el cine noir, la ciencia ficción y el western. Un cóctel que se musicalizaba al ritmo del jazz y el blues con una banda sonora virtuosa a cargo de Yōko Kanno y sus Seatbelts.

La historia se ambientaba en el 2017, un año en el que nuestro planeta es inhabitable y los humanos se encuentran esparcidos por la galaxia. Con cierto aire a esos antros que recorría Han Solo en la trilogía original de Star Wars, el show mostraba a un grupo de caza-recompensas que buscaba delincuentes para ganarse la vida. Así se ganan la vida, los protagonistas a bordo de la nave Bebop: Spike, Jet, Faye, Ed y Ein.

Curiosamente, la serie no logró ser un éxito durante su emisión en Japón. Sin embargo, como suele suceder con las obras maestras, las repeticiones en su país de origen y en otras partes del globo –acá la vimos por el mítico Locomotion- la confirmaron como una joya de los ´90. A tal punto que Netflix ha confiado en ella como su caballito de batalla para espantar el crecimiento de la inminente plataforma que pondrá en línea Disney.

Más allá de su particular diseño y musicalización, Cowboy Bebopse caracterizó por abordar cuestiones existenciales del ser humano de una forma profunda y adulta. En muchos episodios de carácter metafísico, entre gags y peleas espectaculares, sus personajes se revolcaban en sus miserias y se preguntaban si valía la pena seguir esforzándose frente a las adversidades. ¿La conclusión? Aún en la inmensidad del espacio sideral, siempre hay algo (o alguien) por quien continuar.