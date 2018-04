Creen que hay cadáveres enterrados en el patio del Clan Benítez

La policía investigó el terreno de la casa en Bahía Blanca. El fiscal de la causa pidió la prisión preventiva para la madre y uno de los hijos.



Este miércoles se realizó un operativo con perros en la casa del clan Benítez de Bahía Blanca para averiguar si hay cadáveres enterrados en el patio. La pista la dio una de las dos mujeres que lograron escapar el 26 de marzo.

Los perros de los bomberos de Punta Alta y del Cuartel Central fueron enviados al terreno ubicado en Güemez al 3700 para buscar cualquier indicio de que haya víctimas enterradas, informó el sitio La Brújula 24.

La pista la dio Karina, una de las dos mujeres que lograron escapar del horror, quien afirmó que la amenazaron con asesinarla. “Una vez me dijo que me iba a matar a palazos y me iba a enterrar con la misma pala”, expresó.

Mientras tanto, el fiscal de la causa, Jorge Viego, pidió la prisión preventiva para Nélida Esther Llanos, de 65 años, y para su hijo Fernando Rubén Benítez, de 26.

La mujer está imputada por “privación ilegítima de la libertad agravada en carácter de partícipe necesario y maltrato animal en concurso real de delitos”.

Su hijo fue acusado de “privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de estupefacientes gratuito agravado y maltrato animal, todos en concurso real”.

El hijo menor de Llanos, Gonzalo Leonardo Benítez (24), fue acusado de maltratar a los tres perros de la familia, que eran usados para aterrorizas a las dos mujeres