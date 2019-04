Crisis en el Centro Gallego: llevan 18 meses sin cobrar y dos empleadas intentaron quitarse la vida

Tras una importante purga de retiros voluntarios, que denuncian no fueron pagados, la mutual se encuentra sin insumos.

El Centro Gallego de Buenos Aires vive un momento muy complicado. Los 400 trabajadores que quedaron no cobran desde hace 18 meses, denuncian que no hay insumos y que solo hay dos internados a los que los familiares les tienen que llevar los remedios. Ante semejante presión, dos trabajadoras intentaron quitarse la vida el viernes pasado. Las autoridades, les dijeron a los medios, brillan por su ausencia.

“Se dieron retiros voluntarios en la cual mucha gente se fue, se hizo un vaciamiento y no les pagaron”, explica una trabajadora que prefirió no hacer público su nombre sobre la época en la que eran 2 mil. “Nos encontramos con compañeras que están con órdenes de desalojo y tienen chicos, nos dan 500 pesos, 200 para cargar la SUBE”, agrega y dice que el sindicato de Sanidad solo acepta hacer actividades de reclamo dentro del edificio pero no salir a la calle, negándole visibilidad al reclamo.

En medio de la situación crítica, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) puso como interventor a Martín Moyano Barro, pero esta empleada dice que “no viene hace 6 meses”. Luego cuenta: “En la Secretaría de Trabajo nos dicen que no hay denuncia hecha, en su momento hubo una para cobrar el Repro y después no lo volvimos a percibir porque no se presentaron los papeles. En AFIP y ANSES figura como que cobramos el sueldo”.

Si bien los intentos de suicidio no ocurren por una única causa, tanta presión laboral hizo mella y ocurrió el incidente con las dos compañeras, una de las cuales fue grabada en plena crisis: “El viernes dos compañeras intentaron quitarse la vida adentro, una se quiso tirar y la otra prenderse fuego. Tuvo que intervenir la policía”.

“Una compañera ayudó a la que se quería matar y se golpeó la pierna, pedimos la ART y se decía que no tenemos ART. Es muy loco porque si vas a pedir las sábanas figura que cobran el sueldo, en ANSES también y no tenemos nada. El aguinaldo no lo vi y entre a la AFIP y me figura un aguinaldo de 30 mil pesos”, denuncia.

También relata que la situación de los afiliados es complicada porque están sin cobertura. “Entraron socios a los que le querían cobrar una cuota de 6 mil pesos y nos decían: ‘estamos con ustedes. Pagamos la cuota’. Lo tienen que hacer con un CBU porque en ningún lugar se lo quieren tomar. Dicen que cuando hay plata, sale algún embargo y no nos pueden pagar”, sigue.

Ante algún tipo de resolución, indica: “Supuestamente hay un montón de compradores y dicen que tenemos que esperar a la asamblea del 9 de mayo, pero no podemos esperar. Pedimos que nos den el cierre si no da para más, pero no nos lo dan”.