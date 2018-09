Cristina Kirchner advirtió contradicciones en las declaraciones de dos arrepentidos

La ex presidenta de la Nación cuestionó la validez de las declaraciones de Carlos Wagner y José López en la causa de los cuadernos.

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó la validez de las declaraciones de los arrepentidos Carlos Wagner, empresario ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y de José Lopez, ex secretario de Obras Públicas en la causa de los cuadernos, por resultar contradictorias con las que realizaron en otras causas en las que negaron hechos de corrupción o dieron otra versión. Ante esto, la ex mandataria pide citar a un fiscal como testigo.

Carlos Wagner

“Sin perjuicio de los cuestionamientos efectuados sobre la validez de tales deposiciones, lo cierto es que las versiones suministradas por los “arrepentidos” en el marco de estas actuaciones resultan contradictorias con otras declaraciones llevadas a cabo por estas mismas personas en el marco de procesos judiciales que también tramitan ante este mismo fuero”, indicó Cristina Kirchner en una presentación firmada por su abogado Carlos Beraldi.

Esas contradicciones, según la defensa, fueron puestas de manifiesto en distintos artículos periodísticos, así como también en lo que refiere a la declaración de López, por el fiscal federal Federico Delgado quien investigó y acusó a López en la causa en la que le fueron secuestrados nueve millones de dólares y que hoy tramita en juicio oral, también en Comodoro Py.

“Es necesario poner de manifiesto que con la mágica aplicación de la ley del arrepentido se consiguió”una nueva versión de esos hechos que contradice toda la prueba acumulada en la causa que tramitaba ante el Juez Rafecas”, indicó Cristina.

En la presentación, se solicitó al juez Bonadio que pida al juzgado a cargo de Sebastián Casanello la copia autenticada de las declaraciones recibidas a Wagner, así como también de las presentaciones efectuadas por su defensa en las audiencias celebradas en el marco de la causa por las plantas potabilizadoras de agua, en la que el empresario está procesado.

También pidió que se libre oficio al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1, a efectos de requerir copia de las indagatorias recibidas a López, así como también del audio que registró su declaración en el marco de la audiencia de debate,

También deberán ser remitidas copias de las actas que documentan el secuestro de dinero en poder del nombrado López, que tuviera lugar el 14 de junio de 2016 en el partido de General Rodríguez, dice la presentación.

Finalmente pidió que se reciba declaración testimonial al fiscal Delgado, a efectos de que ratifique, rectifique o eventualmente amplíe la información publicada en la nota periodística que se adjunta a esta presentación.