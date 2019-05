Cubino: “Seré la intendenta de la reelección de estamaravillosa gestión”

Luego del multitudinario acto de presentación de la candidatura a Gobernador de Gustavo

Melella y su compañera de fórmula Mónica Urquiza que se realizó en el Club O´Higgins, la

candidata a intendenta de Río Grande por FORJA, Analía Cubino, sostuvo que “con Gustavo

Melella sabemos que la política es transformar la vida de los demás y porque merecemos vivir

mejor vamos a seguir juntos en Río Grande”.

“Desde esta gestión nos hacemos cargo y presentamos un plan hacia los próximos 4 años en

los que profundizaremos el modelo que ya venimos llevando adelante”, agregó.

Asimismo, Cubino dijo que “algunos nos atacan y otros quieren mostrarse como aliados

cuando no lo son. Porque de un lado estamos nosotros con la gestión y del otro lado están

ellos con el ajuste”.

Por otra parte, la candidata aseguró que “conmigo al igual que con Gustavo tendrán cercanía

con el vecino, trabajo en equipo, gestión y una visión de ciudad que incluya a todos”.

“Mientras otros hablan, cuentan y dicen, nosotros somos los que gestionamos. Mientras otros

mienten, encubren y manipulan, nosotros nos ocupamos de la gente, porque estamos

convencidos que podemos vivir mejor”, recalcó.

Cubino expresó además que “le agradezco a Gustavo Melella por la confianza que me ha dado.

Para mí es un verdadero orgullo y es un desafio que ya he asumido. Por eso junto a este gran

equipo vamos a mantener la intendencia de rio grande y a ganar la gobernación”.

“Seré la intendenta de la reelección de esta maravillosa gestión. Tenemos un plan de acción

diagramado, pensado y planificado. Estamos ante una hermosa oportunidad histórica. Dar

continuidad al modelo de gestión de Gustavo Melella con el vecino de nuestro lado”, subrayó.

Finalmente, la candidata resaltó que “llas convicciones no se abandonan. La perseverancia en

el lugar de la gestión y el compromiso es lo que nos va a llevar a seguir obteniendo resultados

como hasta ahora”.