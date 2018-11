Daer calificó al bono como “un gran parche” que debe ser “pagable para todos”

El titular de la CGT se refirió al pago de 5 mil pesos en cuotas y aseguró que los únicos que pueden reactivar la economía son los empresarios.

Héctor Daer

Previo a la reunión del Consejo Directivo de la CGT y en medio de la polémica por el bono de 5 mil pesos en dos cuotas, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, reconoció que el pago es “un gran parche” pero que debe ser “universal”.

“¿Quién va a poner dinero en la calle para reactivación económica? Los trabajadores no pueden. El Estado, en algunos nichos y no sé en qué medida por el brete que se puso por el ajuste del FMI. Los únicos que pueden tener inversión para reactivar la economía es el sector empresarial, que en esta reunión contestó por este decreto que todavía no se firmó”, advirtió en diálogo con este medio.

“La realidad es que pusimos sobre la mesa para los que no habían conseguido 1 peso de paritarias, 5 mil pesos”, afirmó en Esto recién empieza.

“Los trabajadores no se quejan, que algunos compañeros por algún tema mezquino estén habiendo declaraciones, yo lo puedo discutir. El 76% de las negociaciones colectivas que se generan en este país por actividad no tuvieron la rediscusión de la primera etapa por lo tanto están en 20 o 25%”, argumentó.

“Hay gremios que están pasando por un momento de debilidad sindical o de las actividades”, agregó y sobre el bono dijo que “tenemos que agarrar el contexto de 8 millones de trabajadores que están en blanco”.

“Esto es capitalismo puro, no es un deseo de fantasías es alguien paga y alguien cobra, para que cobren los trabajadores tiene que pagan los empresarios”, insistió. “En la mesa de trabajo el Gobierno tuvo una posición de que sea pagable por todos y que si hay que articularlo para arriba o para abajo, que se haga en la paritaria”, siguió.

“Esperamos que antes de la reunión del Consejo Directivo (de la CGT, que es este jueves a las 16) esté el decreto”, advirtió.