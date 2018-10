Dalma Maradona mostró su “panza” de cinco meses y respondió a un comentario por su cola

La hija de Diego espera su primer hijo fruto de su amor con Andrés Caldarelli, con quien se casó a fines de marzo.

Dalma Maradona se rindió ante la insistencia de varios seguidores y mostró cómo crece de a poco su pancita de embarazada. La actriz espera a su primera hija –a quien nombra como “Pipita”- junto a Andrés Caldarelli: “¡Casi cinco meses de amor por vos, bebita linda!”, escribió.

Tras publicar la primera imagen, hizo algunas aclaraciones con respecto a la foto, como que tachó las cosas del fondo porque “ni da que aparezcan las cosas del baño”. Sin embargo, hubo un comentario que recibió a modo de crítica que le llamó la atención y no lo dejó pasar.

“Me acaba de llegar un mensaje que dice que no tengo panza por tener casi cinco meses de embarazo y que debo tener el bebé en el culo… Mirándome al espejo de perfil, ¡puede ser eh!”, reconoció Dalma y agregó: “Me pareció muy gracioso y lejos de molestarme me reí mucho. El que se enoja pierde, y aparte tiene razón, no tengo panza pero (cola) siempre”.

Lejos de mostrarse molesta y para asegurar que no se había enojado con el comentario, buscó generar tranquilidad: “Muchas gracias por todos los mensajes hermosos que le mandan a mi pipita. Y no se preocupen que si subo una foto, sé que muchos van a opinar bien, y otros capaz no tanto. Pero no me afecta en nada porque estoy pasando el momento más feliz de mi vida”.

“Y como me rompían (insistían muchísimo) con que suba una foto de la panza… Siempre me quedo con los mensajes lindos pero justo ese que me mandaron hoy me pareció muy divertido. Sino ni comparto la mala onda, pero ese me hizo reír”, agregó.