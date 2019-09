Daniel Osvaldo habló sobre la posibilidad de llegar a Gimnasia: “A Diego no le podes decir que no”

El ex delantero de Boca se refirió a los rumores que lo vinculan con el equipo de Maradona y le dejó la puerta abierta. “Espero que no me llamen, me van a poner en un aprieto”, declaró.

Pese a estar retirado y dedicado íntegramente a la música, Daniel Osvaldo continúa siendo noticia en el mundo del fútbol. En los últimos días surgieron rumores que aseguraban que el ex delantero de Boca podía ser nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Su nombre comenzó a sonar para reemplazar al lesionado Lautaro Chávez y, pese a que declaró estar enfocado en sus proyectos musicales, afirmó que la idea de ser dirigido por nada menos que Diego Maradona lo seduce.

“Esa noticia salió y espero que no me llamen, porque a Diego no le podés decir que no y me va a poner en un aprieto, ja. Si me llama, después veremos, pero por ahora el 21 de septiembre toca Barrio Viejo, es lo único que sé, ja”, declaró Osvaldo en diálogo con ESPN Redes.

“Dani Stone” lleva tres años fuera del fútbol profesional y su falta de actividad despertó mucha polémica entre los hinchas del “Lobo”, quienes no están de acuerdo con su llegada en medio de la lucha por la permanencia.

Por otro lado, también se tomó el tiempo de hablar sobre su ex técnico en el Xeneize, Guillermo Barros Schelotto. Osvaldo fue tajante con el DT, recordando su última etapa como futbolista del conjunto de la Ribera.

“A pesar de las lesiones y del técnico nefasto que tuve, no me arrepiento de nada. De hecho, yo volví porque tenía muy buena relación con el Vasco Arruabarrena. Me pareció muy injusta su salida”, disparó.