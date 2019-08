De luto, Mirtha Legrand volvió a su programa tras la muerte de su hermano y se quebró al aire

La diva regresó a la conducción de su ciclo de los sábados por la noche tras el fallecimiento de José Luis Suárez.

Con mucho profesionalismo y entereza, Mirtha Legrand regresó al frente de “La noche de Mirtha” tras la muerte de su hermano José Luis Suárez el pasado fin de semana. El cineasta de 93 años falleció en horas de la tarde del sábado, por lo que tanto el programa de esa noche como el del domingo al mediodía fueron suspendidos.

“Como ustedes saben, esta semana hemos perdido a mi hermano querido, Josecito. Así que estoy un poco ‘caiducha’, ustedes disculpen”, comenzó diciendo Mirtha al inicio del programa y leyó un mensaje en conmemoración al cineasta.

“Se fue un grande, José Martínez Suárez, Jocesito, mi hermano. Un ser maravilloso, talentoso, culto, gracioso, divertido y absolutamente encantador. Una maestro. Siempre lo dije, era lo mejor de la familia y se fue como había vivido: rodeado por el amor de sus hermanas, de su familia, de sus amigos y de sus dos hijas”, expresó.

Mientras hablaba de la carrera de su hermano, Mirtha no pudo contener las lágrimas y se quebró en vivo: “Era un hombre grande, pero con el espíritu de un joven. Agradezco los mensajes recibidos a todos. Adiós Josécito querido”, continuó y agradeció el trabajo de los médicos: “Hicieron lo imposible por salvarle la vida. Yo iba todos los días a verlo y veía que no… que no salía… y me miraba con sus ojos claros. La verdad es que fue un personaje irrepetible”.

“Todas los fines de semana antes de salir aire me mandaba un mensaje. ‘Chiquita, buena suerte’. Y hoy lo extrañé. No lo olvidemos nunca. Este aplauso es para vos, José”, indicó.

“No es fácil hacer el programa hoy. Pensé que era mejor no estar pero me conozco. Si yo no venía iba a tardar mucho en volver y me iba a hacer daño. Acompáñenme por favor, estén a mi lado”, expresó Mirtha al comienzo del programa. La diva recordó anécdotas con su hermano vestida completamente de negro con apenas unos detalles joyas plateadas en su vestido de terciopelo.

En la mesa tuvo la compañía del Ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, el fiscal José Maria Campagnoli, el politólogo Sergio Berensztein, la diputada provincial electa por Santa Fe, Amalia Granata, y el chef Mauro Colagreco cuyo restaurante “Mirazur” fue elegido como el mejor del mundo.

Cabe recordar que esta también es la primera aparición de Mirtha en televisión tras las PASO del 11 de agosto. Si bien la conductora había hecho sus dos programas, se había visto obligada a invitar solo artistas debido a la veda política previa a las elecciones.