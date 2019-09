Declaró el taxista que llevó a Veppo a su casa: “No parecía alcoholizado”

Gustavo Martínez fue quien traslado al periodista el domingo después de que atropellara y matara a una inspectora de tránsito.



Declaró el taxista que llevó a Eugenio Veppo a su casa el pasado domingo luego de que el periodista atropellara el domingo a la madrugada a dos inspectores de tránsito en el barrio de Palermo, una de las cuales murió.

Gustavo Martínez fue citado ante la jueza Yamile Bernán luego de que las pesquisas lograran identificarlo: “No parecían en estado etílico, estaban normales”, indicó el taxista.

Sobre el viaje, el conductor indicó que “los tres iban callados” y que “bajaron en el mismo lugar”.

“No recuerdo dónde subieron. Me pidieron en primera instancia que los llevara a Libertador en Monroe. Llegando a las inmediaciones, la misma persona me cambió la directiva, (me pidió) que cruzara Libertador y diera la vuelta por Blanco Encalada. Tomé Monroe, cruzo Libertador, cuadra y media, desdienten las tres personas, yo me quedo dos o tres minutos ahí y veo que los tres se dirigen a un edificio, caminando de forma normal”, declaró ante la prensa.

El traslado se produjo luego de que Veppo abandonara el auto Volkswagen Passat azul en Silvio Ruggieri al 2800, a unas 12 cuadras del lugar donde atropelló y mató a Cinthia Choque y dejó malherido a Santiago Siciliano.

Los investigadores aseguraron que mediante las imágenes de las cámaras de seguridad se logró establecer que una vez que Veppo dejó estacionado el auto en esa calle, caminó tres cuadras y finalmente abordó un taxi, con el cual se dirigió a su casa.

