Del Potro abandonó el Masters de Shanghái por un dolor de rodilla

El tandilense cayó 7-5 en el primer set ante Coric cuando tuvo que dejar de jugar por un problema en su rodilla derecha. Ya venía arrastrando una gripe.

El tenista tandilense Juan Martín del Potro se retiró este jueves en mitad del partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghái tras caerse y lastimarse la rodilla derecha.

“Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona”, relató Del Potro tras dejar el torneo de China.

El número cuatro del ránking mundial de la ATP perdió el primer set 7-5 ante el croata Borna Coric (número 19 del mundo) tras la caída y, pese a que intentó volver a jugar con un vendaje, decidió finalmente retirarse en el arranque del segundo parcial.

Ahora le toca una etapa de descanso y estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y cómo seguirá su calendario de final de temporada.