“Delfina Pignatiello ganó medallas, pero retrocedió en el rendimiento”, asegura su exentrenador

Juan Carlos Martín dejó de trabajar con ella hace un mes y medio y habló sobre la tricampeona en los Juegos Panamericanos.

EX ENTRENADOR. Pignatiello trabajó durante cinco años con el Gallego Martín y cambió hace un mes y medio.

Delfina Pignatiello se consagró tricampeona panamericana en Lima y logró una popularidad extraordinaria al consagrarse en los 400, 800 y 1500 metros libres, lo que la convirtió en la deportista argentina más destacada de los Juegos Panamericanos.

Pese a colgarse las tres medallas de Oro y generar una ilusión muy grande en el deporte nacional, Pignatiello nadó por debajo de sus mejores tiempos logrados en junio en Barcelona y Canet-en-Roussillon, cuando logró récord argentino en 400 y 1500 metros y récord sudamericano en 800 metros. En Lima no pudo repetir el rendimiento pero igualmente le alcanzó para ser festejar en las tres pruebas individuales en las que compitió.

“Delfina fue a los Panamericanos a ganar medallas y las ganó, pero retrocedió en el rendimiento. No estoy analizando por qué ni me interesa. No lo sé. Comparativamente el rendimiento no fue tan bueno como en Barcelona y Francia en junio. Eso no le quita méritos a lo que hizo porque su objetivo era ganar medallas y lo hizo”, le dijo Juan Carlos Martín, ex entrenador de Pignatiello, a Toda Pasión.

Después de la gira europea, Pignatiello comunicó a través de sus redes sociales el cambio de entrenador. Gustavo Roldán reemplazó al Gallego Martín a partir de los primeros días de julio y a poco de competir en los Panamericanos.

“La comparación numérica de los tiempos indica que el rendimiento no fue tan bueno, pero yo no puedo analizar por qué si hace un mes y medio que no la veo, no sé cómo se está entrenando, qué hace, qué no hace, eso es algo de ella y su entrenador”, explicó Martín.

El ex entrenador de la nadadora de San Isidro también contó por qué no ella no participó del Mundial de Natación que se disputó a mediados de julio en Corea del Sur, poco antes de los Panamericanos.

“La decisión se tomó hace un año por directivas del Comité Olímpico Argentino. Ellos querían ir a Lima a ganar medallas y se dispuso que vayan a los Panamericanos. Para muchos nadadores era más importante ganar alguna medalla en el Panamericano que participar del Mundial donde el nivel es más alto, como pasó con Pignatiello o Bardach. Entonces se privilegió eso y no viajar al Mundial y que vuelvan muy cansados por la competencia y el viaje”, destacó.

A los 19 años, Delfina se convirtió en la gran esperanza del deporte argentino por la gran proyección a futuro que tiene en su carrera. El futuro próximo tiene nombre y lugar: los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Delfina es una nadadora recontra potable con mucho potencial y técnica. Todo depende de ella. Yo no hago pronósticos sobre su futuro. Va a llegar con una edad ideal a los Juegos Olímpicos pero no sé qué puede pasar, cómo se va a entrenar. Depende todo de ella”, enfatizó Martín.

Igualmente, la competencia en Tokio será absolutamente más complicada porque tendrá que enfrentarse con las mejores del mundo como la estadounidense Katie Ledecky (récord en 400, 800 y 1500 metros) o la italiana Simona Quadarella (campeona en el reciente Mundial de Corea del Sur).

“La competencia no tiene nada que ver con los Panamericanos, es muy superior porque ahí van los mejores del mundo. En Lima no estuvieron algunas de las mejores sudamericanas. Será muy diferente pero repito que todo dependerá de ella porque tiene muy buenas herramientas para seguir creciendo”, agregó quien fuera entrenador de Delfina durante cinco años.

Hoy, regreso y conferencia de prensa

Hoy volverá al país el equipo argentino de natación y habrá conferencia de prensa a las 16 en el aeropuerto de Ezeiza. La palabra más esperada será la de Delfina Pignatiello. También ganaron medallas Virginia Bardach, Julia Sebastián, Guillermo Bertola, Cecilia Biagioli, Federico Grabich, Gabriel Morelli, Santiago Grassi y Guido Buscaglia.