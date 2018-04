Denuncian a un funcionario por violencia de género: “Te voy a meter en la picadora de carne”

Se trata de Mariano Proietti, presidente del Concejo deliberante de Laboulaye y dirigente del PRO, quien fue acusado de golpear y amenazar a su ex pareja. Piden el apartamento de su cargo.

El presidente del Concejo Deliberante la ciudad cordobesa de Laboulaye, Mariano Proietti, fue denunciado por violencia de género, y sería el segundo hecho de estas características en que incurre.

Mariano Proietti junto a Mauricio Macri.

Según la denuncia, Proietti, quien es el primer concejal por el oficialismo (Pro), golpeó y le mutiló la oreja a su ex pareja, a quien había agredido en otras ocasiones, por lo que la Justicia le impuso una restricción de acercamiento a la víctima por 90 días, pero la habría violado.

En una conversación de Whatsapp, que se viralizó en las últimas horas, el funcionario también habría amenazado a su ex pareja. “Te voy a meter en la picadora de carne”, dice. “Si me entero por otro te tiro un bidón de ácido en la cara… No tenes ni idea de lo que soy capaz…Me la vas a pagar hdp, ya vas a ver como te bajo de un ondazo”, agregó.

Esta no sería la primera vez que el funcionario sería denunciado, según trascendió, Proietti tendría antecedentes por haber ejercido violencia contra su ex esposa años atrás.