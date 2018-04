Denuncian al baterista de “Pez” por acoso y abuso sexual

Franco Salvador fue denunciado por una chica que asegura que el músico abusó de ella después de un recital durante la gira del 2017.La banda dice desconocer el hecho. El relato de la victima.



Una nueva denuncia sobre acoso y abuso sexual de un músico hacia sus fans se conoció en las últimas horas. Esta vez se trata de Franco Salvador, baterista de la banda Pez, quien fue acusado de violento y abusador.

Todo surgió con el testimonio de una chica a través del blog #YaNoNosCallamosMas. La victima relató que el hecho ocurrió en marzo del año pasado y que el baterista habría abusado de ella cuando estaba totalmente inconsciente.

“Fue en un recital durante la gira patagónica en marzo de 2017, habíamos ido con una amiga a verlos, con todas las ganas de ver a una de tus bandas favoritas, ya habiéndolos visto muchas veces tocar a lo largo de los últimos años tanto en capital como en la plata y en el sur”, escribió la chica.

“Nos juntamos con amigos antes para tomar unas latas de birra, estábamos entusiasmadas, siendo un recital allá en el sur, donde somos poco el público que va a verlos y están tocando a dos metros”, continúo.

La victima contó además cuando la banda terminó de tocar se acercaron a charlas con los músicos pero no recuerda haber hablado con Franco.

“Cuando ellos se van del lugar, nos despedimos y nos invitan a fumar al hotel, les digo que también podemos ir a tomar una birra a algún lugar, pero terminamos yendo al hotel, charlamos, fumamos, era tarde, me dormía sentada, nos invitaron a quedarnos, ahí es cuando Franco me habla, me dice que me acueste, lo hago, realmente no podía moverme para irme a dormir a otro lado”, relató la joven.

“En el momento que me acuesto comienzo a dormirme, siento su mano en mi vientre, lo saco, me fui quedando dormida”, precisó

“Cuando me despierto, me había sacado el pantalón y tenía la bombacha bajada”, dijo.

El descargo de la banda

Tras la acusación, la banda suspendió un show que tenían el sábado pasado en un bar y explicaron en un comunicado difundido en la página de Facebook del lugar que “desconocen por completo el hecho”.

“Nos ponemos a disposición de quien realizo la acusación para aclarar lo que sea necesario. Entendemos la sensibilidad y complejidad que el asunto conlleva, no somos ajenos a lo que sucede en la sociedad”, manifestaron.