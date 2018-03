Denuncian que el RR.PP: involucrado en los abusos de Independiente le ofreció prostituirse a una famosa

“¿Te gustaría hacer presencias íntimas con gente mía?”, es lo que le habría ofrecido Leo Cohen Arazi a Marian Farjat. El relacionista público está complicado en la causa.

El escándalo de abuso de menores de la pensión del Club Atlético Independiente ahora roza a varios ex participantes del reality Gran Hermano. El relacionista público Leonardo Cohen Arazi involucrado en la causa es el manager de varios de los que surgieron de ese programa.

Al respecto, Marian Farjat, que participó del programa en el 2015 aseguró que el empresario intentó prostituirla. “Leonardo ofreció prostituirme, a mi hermana también. Me sorprendió su propuesta, porque a él lo habían puesto a cargo de nosotros -los chicos de Gran Hermano- para que nos vendiera presencias”, disparó la chica nacida y criada en un coqueto country club de la zona norte del Gran Buenos Aires.

“Estábamos en el corte de El debate, yo voy al baño y me acompaña. Yo acababa de salir de Gran Hermano, no entendía nada y me dice ‘¿te gustaría hacer presencias íntimas con gente mía? Empresarios y gente grosa que te pueden ayudar’. Le dije que no entendía y que no me interesaba. Me dijo que no dijera nada, que quedara entre nosotros y me olvidara”, denunció en declaraciones al canal América.

Marian reveló que su ex pareja, el cantante de cumbia Brian Lanzelotta, era un amigo muy cercano de Cohen Arazi y manifestó que sabia de los “negocios” en los que se encontraba. Incluso, Brian fue testigo de una relación de Cohen Arazi con un menor de edad que jugaba en las inferiores de un club de fútbol, al que le había dicho tenía que tener sexo con él si quería progresar en el deporte profesional.

“Compartí asados con este chico y yo no entendía la relación que tenía con Leo. Después se fue a jugar a México y me enteré de que Brian sabía esto de su amigo y que no había dicho nada”, indicó.