Denuncian un abuso a una nena de 4 años en un colegio católico

La familia de la menor se presentó ante la Justicia, luego de descubrir que no tenía puesta la ropa interior. “La seño me la sacó porque alguien me tocó”, dijo la niña.



La familia de una nena de cuatro años del Colegio Murialdo de Guaymallén, en Mendoza, realizó una denuncia por abuso sexual.

La mamá de la nena contó que cuando el lunes a la tarde fue a cambiarla vio que no tenía ropa interior y que la nena le dijo que”la seño la tiene porque alguien me tocó”.

Inmediatamente los papás de la menor fueron a la Oficina Fiscal 9 y la investigación quedó en manos de la fiscal Cecilia Vignert, quien decretó secreto de sumario.

Desde la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual ya se iniciaron las primeras medidas en la institución educativa ubicada en Villa Nueva y se tomaron algunas declaraciones a empleados. Además ya se hicieron algunos allanamientos.

En tanto, la directora del Nivel Inicial de la escuela, Eleonora Echave, contó que ya se encuentran colaborando con la fiscalía. “Hemos aportado la información. Hay secreto de sumario, pero hemos activado todos los protocolos para todo este tipo de situaciones. El interés de la escuela es colaborar y llevarle tranquilidad a las familias”, dijo.

“Las cámaras de seguridad fueron solicitadas y entregadas, así como la nómina de empleados y personal de maestranza. Entendemos que esta información corrió por los grupos de WhatsApp de los padres”, agregó.

La nena fue llevada al hospital pediátrico Humberto Notti, donde se están haciendo diferentes pericias: entrevistas de psicólogos y exámenes físicos para determinar si se produjo acceso carnal. La familia sospecha que el abuso sucedió dentro del colegio.