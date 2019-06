Denunció que fue abusada por su mejor amiga mientras dormía

La mujer contó que tras hacer la denuncia, la atacante intentó prender fuego dos veces su casa.



Pasaron casi cuatro meses desde que Ruth se animó a formalizar la denuncia contra su mejor amiga, de quien prefiere reservar la identidad. El hecho ocurrió el 24 de febrero, en su casa ubicada en el centro de La Plata.

Ruth había terminado de realizar unos arreglos en su hogar y como familiares y amigos habían participado hicieron una especie de brindis para festejar el fin de la obra. En ese festejo estaba la mujer a la que conoce desde que era chiquita y a quien consideraba su mejor amiga.

“Ella había tomado alcohol. Yo me fui a descansar con Agustín, mi hijo que toma teta, como para poder dormir y nos fuimos a acostar. Nos quedamos dormidos y cuando me despierto la veo a ella abusandome”, contó Ruth. “Lo más grave es que le noté la cara de perversión con mi hijo. Como diciéndole, mirá lo que le estoy haciendo a tu mamá”, contó.

Tras el hecho, la mujer contó que quiso ayudarla. “Le dije que la iba a internar y ella me empezó a decir que se había confundido, que no era nada. Yo le dije que iba a hablar con su familia pero fue ella quien me empezó a hostigar y la empezaron a defender”, explicó Ruth en declaraciones a C5N.

La mujer contó que tras el episodio su abusadora, a quien se cruza todo el tiempo porque viven a metros de distancia, intentó dos veces prenderle fuego la casa y también provocó que la apartaran de su puesto en el trabajo.

“Cuando yo fui a contar lo que había pasado me dijeron que no podían hacer nada al respecto porque lo que había pasado no había sido en el ámbito del trabajo. Días después, la cambiaron de lugar en su trabajo. “Me escondieron, me llevaron a un piso aparte y a ella la dejaron en el mismo lugar”, contó.

Ruth es representada por el abogado Darío Saldaño, con quien hace dos días presentaron la denuncia formal por el abuso y las amenazas.