DESTACAN LA REALIZACIÓN DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE AUTISMO EN USHUAIA

Profesionales, padres y docentes coincidieron en que se trata “de una oportunidad única para conocer más sobre autismo” y valoraron la presencia de profesionales de todo el país. Hubo mayoritario repudio a la actitud de un grupo de docentes que realizó una protesta en un ámbito que no era el apropiado.

El secretario de Políticas para Personas con Discapacidad Darío Lomberg destacó la realización del 1er Congreso Internacional de Autismo organizado conjuntamente por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Ushuaia y que se lleva a cabo en la capital fueguina.

Lomberg aseguró que fue “una jornada muy positiva de trabajo” con más de mil asistentes “y una participación muy activa de familiares con algún miembro con autismo, así como profesionales que trabajan en este campo”. Para el secretario este encuentro “se trata de una oportunidad única para muchos de ellos de contar con estos excelentes disertantes de nivel internacional que ubica a nuestra provincia en el mapa y en el centro de estos debates”.

Por otro lado, el funcionario se refirió también a la protesta que realizaron algunos docentes en el momento que la gobernadora Rosana Bertone daba la bienvenida a los participantes: “Lamentablemente hubo un grupo de docentes que eligieron este ámbito que era destinado a familias con autismo para llevar adelante una protesta. No era el marco propicio, y molestó a muchos familiares, pero tampoco lograron interrumpir el inicio de la jornada”.

Lomberg aclaró que “todo el mundo tiene derecho de reclamar lo que le parece” pero consideró que un evento de estas características “no era el ámbito ni el momento para hacerlo”. No obstante “La gobernadora los recibió luego de concluida la apertura, como hace con todo el mundo” .

Leonardo, uno de los padres presentes en el Congreso, señaló que “me parece interesante poder venir a escuchar a distintos profesionales, y que se pueda hablar de autismo en Tierra del Fuego. La verdad que me voy contento y con nuevas herramientas para poner en práctica en la casa” aseguró.

Andrea, integrante del grupo de padres TEA de Río Grande dijo que “estamos muy contentos con el Congreso porque necesitamos muchas capacitaciones como ésta, con varias miradas y disertantes” .

Irene, también miembro del mismo grupo, sostuvo que “cuando me enteré del Congreso de Autismo me pareció no sólo una gran oportunidad para ayudarnos como familia, sino también como docentes, porque soy docente y que la gran mayoría de la población pueda conocer un poco más de autismo”.

Belén Nuñez, licenciada en Psicopedagogía, aseguró que “cuando me enteré de esta propuesta por las redes sociales la verdad que me puse muy contenta que algo tan grande llegue a nuestra ciudad, cuando sabíamos que años atrás no íbamos a contar con esta posibilidad de capacitarnos, en un tema que es tan necesario para mejorar nuestras prácticas diarias”.

Federico Martínez, integrante del Taller de Terapia con Perros de la Municipalidad de Ushuaia, manifestó que “es un orgullo y una alegría poder participar de este Congreso siendo parte de la organización, y creo que es un gran aporte para los profesionales de la salud de nuestra provincia y del resto del país que se acercaron. Lastimosamente quisieron empañarlo esta mañana por temas que no tenían nada que ver con el Congreso, que fue pensado para aportar un poco más de conocimiento a los profesionales y a toda la comunidad”.