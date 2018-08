Devolvieron al mar a cuatro lobos marinos que estaban desnutridos

Fueron rescatados en la provincia de Buenos Aires, dos en el mar y los otros en canales fluviales. Tenían parásitos y estaban bajos de peso.

Los lobitos miraron, evaluaron el mar y emprendieron el regreso

Después de un mes de rehabilitación volvieron esta semana a su hábitat natural los cuatro lobos marinos que habían sido rescatados en julio en la provincia de Buenos Aires.

Los ejemplares de lobo de Dos Pelos Sudamericano estaban desnutridos y tenían parásitos cuando fueron encontrados, uno en Las Toninas, otro en Costa Esmeralda, un tercero en un canal de Berisso y el cuarto a la altura del Pejerrey Club en la ribera de Quilmes.

Los lobos marinos de dos pelos sudamericanos habían sido rescatados en estado de desnutrición

Todos los ejemplares rescatados tienen entre 1 y 2 años, por lo que están en “una etapa de forrajeo que consiste en buscar alimento”, como explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

No estaban muy seguros al principio, pero en seguida entraron en el agua

“Es posible que debido a ese vagar por el océano en búsqueda de peces, los animales pierdan su orientación y terminen incursionando en cursos de agua dulce”, agregó Rodríguez Heredia sobre el caso de los lobitos encontrados en Berisso y Quilmes.

Al final salieron a flote los cuatros gracias a los cuidados recibidos

En caso de encontrar a un lobo marino varado se recomienda no mojarlo, no tocarlo, no alimentarlo y, con respeto, alejar a los curiosos. También se puede contactar a la Prefectura Naval Argentina al 106 durante las 24 horas.