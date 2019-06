Día del Periodista: por qué en Argentina se celebra el 7 de junio

La fecha quedó institucionalizada en 1938, pero la explicación tiene que ver con Mariano Moreno y la Revolución de Mayo.

Mariano Moreno (1778-1811) es uno de los Padres de la Libertad de Expresión en la Argentina.

Alrededor del mundo, el Día del Periodista se festeja el 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por los nazis este mismo día pero en 1943. Sin embargo, en Argentina fue elegida otra fecha en el calendario, una que está íntimamente ligada con las raíces de nuestro país: el 7 de junio.

La explicación a esta elección hay que encontrarla en la época de la Revolución de Mayo: el Día del Periodista quedó establecido el 7 de junio en memoria de Mariano Moreno, abogado, político y prócer nacional.

Por qué en Argentina el Día del Periodista se celebra el 7 de junio ???

El 7 de junio de 1810, Moreno tomó la decisión de publicar “La Gazeta de Buenos Ayres”, el primer periódico del nacimiento de la Argentina y órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno. Además de su fundador, entre sus grandes plumas se encontraron Manuel Belgrano y José Castelli.

El General Manuel Belgrano también fue parte de “La Gazeta de Buenos Ayres”.

En su primera edición se puede leer la exquisita prosa patriótica de Moreno: “¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península?… Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal”.

Facsímil de “La Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de Argentina

Allí Moreno también escribió: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires”.

El historiador Felipe Pigna dio más detalles hace algunos años en Clarín: “Moreno se dio el gusto de publicar en sus páginas El Contrato Social, de su admirado Rousseau, para que lo conozca la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Como no desconocía el alarmante porcentaje de analfabetismo, ordenó que se leyera desde los púlpitos de las iglesias, lo que puso un poco nerviosos a algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. En el prólogo a la obra decía: ‘Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía’”.

Luego, muchos años más tarde, el Día del Periodista quedó institucionalizado durante el Primer Congreso de Periodistas, el 25 de mayo de 1938. Allí también se forjaron las bases del Estatuto del Periodista (ley 12.908), que fue sancionado recién en 1944.