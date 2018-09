Diego Maradona: “Quiero darle a Dorados lo que me perdí estando enfermo”

El Diez habló como flamante DT del equipo de Sinaloa y explicó qué plantea para esta experiencia en el fútbol mexicano.

Diego Maradona en Dorados de Sinaloa

Diego Maradona habló en conferencia de prensa como flamante DT en México y afirmó: “Quiero darle a Dorados lo que me perdí estando enfermo”.

“Habré estado enfermo 14 años, hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche ante no sabía lo que era acostarme ni lo que era una almohada. Por eso acepté la oferta de Dorados”, afirmó el Diez.

“Acá el sacrificio es durante toda la semana, acá no hay jugador lesionado si no me lo dice el médico”, afirmó el Diez y afirmó: “Vengo a darle una mano a Dorados y Dorados me la da a mí”.

“Muchas veces me dijeron: ‘vos hablaste de México, yo quiero que México haga partidos importantes que se codee con Alemania, con Holanda, que no siga como El Salvador, con un rejuntado de acá”, agregó.

Diego Maradona en Dorados de Sinaloa

“Tuve un montón de traspiés en mi vida, hoy tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos”, expresó en otro tramo de la entrevista. “No venimos de vacaciones, venimos a trabajar a darles una mano a los muchachos pero necesitamos que la gente esté con nosotros”, agregó.

“Va a ser bravo ganarnos y vamos a ir a buscar los partidos; a mí no me gusta defenderme”, advirtió. Luego explicó cómo se gestó su desembarco en el club de Sinaloa.

“Tengo un amigo llamado (Antonio) Mohamed que cada vez que comíamos un asado se me ponía a contar historia de Dorados, soy muy amigo de él, tenía casi todo firmado con los bielorrusos pero no llegamos por el tema de los jugadores y entonces lo dejamos para mucho más adelante porque me voy a quedar mucho tiempo acá”, declaró.