Diego Maradona va la Justicia por dos hombres a los que trató de “drogadictos”

En las últimas horas, el ex futbolista se refirió de forma descalificadora a dos personas por sus supuestos consumos de estupefacientes.

Diego Maradona deberá enfrentar dos mediaciones judiciales la semana próxima, donde se verá con dos hombres a los que trató abiertamente de drogadictos.

La primera será el jueves con el abogado de su ex Claudia Villafañe, Fernando Burlando,¿Qué me va a decir a mí, si tomaba droga conmigo? Tiene nariz de platino”, aseguró Maradona sobre él. El abogado, además, pedirá la regulación del pago de los honorarios por los juicios ganados al ex futbolista.

El viernes será el turno del Chino Maradona, a quien insultó por teléfono en vivo mientras él estaba en el piso de Confrontados: “Ese que tenés al lado nunca fue mi sobrino. Fue ladrón, chorro y drogadicto. Fuma paco. Primero, para ganarse 100 pesos, estuvo con (Verónica) Ojeda, después hizo de muñeco de goma, después hizo de puto, después hizo de todo. Y ahora lleva la gorrita para hacer unos mangos más. No sé cómo se manejan ustedes, pero yo no le daría ni un sope”.