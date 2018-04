Doble homicidio, una carta y el asesino muerto: el caso que conmociona a Uruguay

El acusado de asesinar a su ex suegra y un policía que intentó defenderla apareció muerto este martes.El doble crimen ocurrió en la ciudad de Quebracho la semana pasada.



El homicidio de Nelly Goyeneche, de 41 años, y un policía de 25 que quiso auxiliarla, conmocionan a Uruguay. El hecho ocurrió el 28 de marzo cuando Martín Betancur fue hasta la casa de su ex suegra, Nelly. Los vecinos y familiars desconocen qué fue lo que hizo que Betancur vaya a la casa de su ex pareja quien vivía con su mamá y su hija, y que terminara asesinado a su ex suegra.

Según se supo, pasadas las 12 de la noche, Nelly llamó a un comerciante, amigo del agresor, quien le pidió que fuera a su casa: “Martín está como loco. Rompió la puerta de mi casa y tengo miedo que cometa una tragedia”.

A los 15 minutos el comerciante llegó al lugar y dio aviso a la policía de que Martín Betancur estaba armado. El amigo intentó convencer al agresor de que se fueran pero le dijo: “Si no querés que te liquide, andate”.

El agresor comenzó a disparar adentro de la vivienda cuando un efectivo se hizo presente en el lugar. Se trataba de Juan Carlos Oviedo, quien intentó frenar al agresor pero terminó asesinado de un disparo.

Betancur terminó asesinando también a Nelly y se dio a la fuga en la moto con la que había llegado el policía. Luego de encontrar algunas cartas que había escrito donde se sentía “arrepentido” por lo que había hecho, este martes apareció muerto y creen que se habría tratado de un suicidio.

Cartas y despedida

Según la investigación, el agresor estuvo algunos días prófugos y creen que se escondió en una escuela que permanecía cerrada por Semana Santa. Allí, dejó dos mensajes dedicados a su familia y amigos en los que pide perdón por lo que había hecho.

“Estoy tan arrepentido de lo que pasó. pero ya es tarde para mi”, escribió. Junto con los escritos, el agresor había dejado una cadena de plata con una pequeña cruz.