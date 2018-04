Dólar: semana agitada y una fuerte intervención del Banco Central para frenarlo

La entidad monetaria decidió establecer un nuevo rango cercano a 21 pesos para el precio mayorista. Vendió más de US$ 4 mil millones.

Una semana de extrema tensión cambiaria se vivió en la city porteña tras la fuerte subida del dólar. El miércoles, el Banco Central vendió casi USD 1.500 millones, un monto récord, a $20,26, para fijar el precio en ese nivel. El jueves apareció con ventas a $20,50 y este viernes subió seis centavos a $ 20,90.

Tras la suba, la entidad monetaria decidió jugar fuerte y subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25%, desde el 27,25% anterior, en un intento por frenar la “minicorrida” cambiaria en momentos en que el dólar se disparaba 36 centavos al récord de $ 21,20 en agencias y bancos de la city porteña.

Según ámbito.com, se trata de una decisión sorpresiva considerando que el tipo de interés de referencia se anuncia los segundos y cuartos martes de cada mes al cierre del mercado, según el cronograma previsto.

De imprevisto, la autoridad monetaria instrumentó otra herramienta con la que cuenta para bajar el apetito de los inversores por el dólar, al margen de la venta de divisas con la que también actuaba.

Ante la dinámica adquirida por el mercado cambiario, el Consejo de Política Monetaria del Banco Central se reunió fuera de su cronograma preestablecido y resolvió aumentar su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a 7 días, en 300 puntos básicos a 30,25%.

En ese marco, además, el Banco Central convalidó en el mercado secundario una importante suba de hasta 3,5 puntos porcentuales de la tasa de las Lebac, cuyo plazo más corto (19 días) alcanzó el 31,50%.

De esta manera, la moneda terminó el mes con una suba de 44 centavos. Sucedió pese a que la autoridad monetaria sacrificó u$s 4.731,2 millones en ese período, mientras que en la semana desembolsó u$s 4.343,7 millones y desde marzo vendió u$s 6.776,1 millones.