Donde hubo fuego, cenizas quedan…

Tras su separación con Justin Theroux, Jennifer Aniston programó un encuentro secreto con su ex, Brad Pitt

“No se acaba el amor, con solo decir adiós…” dice el tema de Ricardo Arjona, y parece ser que los rumores sobre una segunda vuelta entre Brad Pitt y Jennifer Aniston volvieron a resurgir. Al parecer, la expareja está en contacto y ha decidido reunirse en Londres.

Hay que recordar, que la pareja estuvo casada desde el año 2000 hasta el 2005, cuando decidieron divorciarse.

Los fanáticos de la estrella de Friends se sorprendieron cuando el año pasado anunció su decisión de terminar su matrimonio con el escritor y director Justin Theroux.

La noticia de que Aniston y Theroux siguieran caminos separados se produjo después de que Jolie solicitara el divorcio de Brad Pitt, citando diferencias irreconciliables.

“Brad y Jen han estado en contacto esporádicamente a lo largo de los años, pero mucho más consistentemente desde que se separó de Justin”, afirmaron los paparazzis europeos.

Todo indica que Aniston viajará a la ciudad europea para filmar la comedia Murder Mystery de Netflix, mientras Pitt estará en el Reino Unido visitando a sus seis hijos.

Pitt se encuentra en este momento en Los Ángeles filmando Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película Quentin Tarantino, con fecha de estreno el 26 de julio de 2019.

Con total seguridad, como el dice el dicho popular, “donde hubo fue, cenizas quedan…”