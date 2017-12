El 19 de diciembre se inaugura el Primer Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos

Este laboratorio va a funcionar en Anadón y Sobral, donde antes estaba el primer centro de salud municipal ‘Alberto Vicente Ferrer’.

Abregú aseguró que “ya está la estructura adecuada para funcionar como laboratorio en sí, y en esto queremos agradecer a la gente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que trabajó con mucho ahínco y dedicación con una empresa que también trabajó en la remodelación del edificio; asimismo agradecemos a la gente del TyC (Tecnología y Comunicación) que depende de la Secretaría de Modernización e Innovación, además, reconocer el apoyo de las demás áreas municipales, colaboración sin la cual sería imposible hacerlo y sobre todo de la manera que está quedando”, destacó.

El Dr. Walter Abregú, secretario de Salud del Municipio de Río Grande, confió que "estamos muy contentos porque estamos próximo a inaugurar el Primer Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos 'Dr. Fernando Carlos Matera', en honor al famoso pediatra del Hospital 'Pedro Garrahan' y de la Fundación homónima, que tanto nos ayudó a nosotros, no solo en capacitación desde hace bastante tiempo, sino también nos brindó su ayuda para poder levantar este laboratorio y darnos la idea de que hacía falta en el Municipio tener un laboratorio para que pueda descentralizar un poco al Hospital Regional Río Grande y acompañar a todos aquellos que no tenga obra social, fundamentalmente". El laboratorio trabajará fuertemente en 'Fertilización Asistida' Detalló que este laboratorio de análisis clínicos va a contar con las herramientas fundamentales para cumplir ampliamente su función "como un contador hematológico, para hacer análisis básicos, un Autoanalizador de Química Clínica -que mencioné- y vamos a trabajar con el Dr. Adán Navel, especialista de un centro de Genética y Reproducción, para que podamos capacitar también a profesionales nuestros en la ciudad de Buenos Aires –precisamente en Capital Federal- para que podamos hacer análisis de primer nivel en lo que se refiera a la Fertilización Asistida.

Sobre este punto, el Dr. Walter Abregú anticipó que “en los primeros meses del año que viene vamos a trabajar fuertemente en esto y ya tuvimos contacto con el Dr. Nicolás Neuspiller, director del Programa Nacional de Fertilización Asistida dependiente del Ministerio de Salud de la Nación puesto que vamos a firmar un convenio con ellos y trabajar fuertemente en Fertilización Asistida”.

Añadió que “para nosotros esto es muy importante y a través de la asociación ‘Sumate’ –que nos contagia con esta idea- vamos a trabajar con todas las familias que no pueden tener hijos en los análisis en este nuevo laboratorio municipal y evitar, sobre todo, que hagan viajes innecesarios al norte para hacer estos estudios”. Profesionales y técnicos capacitados al primer nivel Agregó que para manejar todo este moderno equipamiento ya se cuenta con profesionales capacitados. “A través de los Laboratorios Lew de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente de la ciudad de Bahía Blanca, hace pocos días enviaron a nuestra ciudad bioquímicos para capacitar a nuestros profesionales que van a trabajar en dicha área, capacitación que duró una semana extensiva e intensa, especialmente en el manejo de la aparatología para que todos los equipos estén bien aceitados y el personal estén bien entrenado para comenzar a funcionar de la mejor manera”.

Asimismo, “ya están trabajando los equipos antes de la inauguración para poner en marcha todo el sistema de gestión de datos y demás para tener un circuito bien aceitado para poder brindar un buen servicio que se traduce en tener una mejor calidad y siempre –sobre todo- haciendo hincapié en una buena atención de todo el equipo humano hacia la población, porque la calidad humana para nosotros, es fundamental”, resaltó el Dr. Abregú.

En este sentido recordó que es una característica en todos los centros de salud municipales la buena atención y valorando sobre todo el aspecto humano. “Siempre, cuando hacemos una entrevista al equipo de salud, siempre remarcamos que nos interesa mucho la parte profesional, que sean idóneos en cada especialidad, pero por sobre todas las cosas, que tengan calidez humana y calidad de atención hacia nuestros vecinos y observamos cuando recorremos los distintos lugares municipales que esto se está cumpliendo porque es la misma gente atendida la que nos lo dice y remarcan que se los trata con mucha amabilidad, respeto y responsabilidad y eso es una cosa que nosotros nunca lo vamos a dejar de lado y es fundamental”. El por qué de la institución de un nombre Tras brindar su vida a la salud pública, la infancia, la docencia y la solidaridad, el 11 de noviembre de 2015 falleció el querido Dr. Fernando Carlos Matera, quien fuera impulsor de la creación de Fundación Garrahan y presidente de la institución hasta su último día, compartiendo su sabiduría con amor, generosidad y alegría.

Se destacó como pediatra por su lucidez y conocimientos, y también por su manera de relacionarse con los niños, las madres, las familias, los alumnos y los colegas, subrayando y promoviendo desde sus ideas y desde su práctica lo fundamental del vínculo humano y emocional con los pacientes, además del científico.

Recuperada la democracia en la Argentina, fue decano normalizador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre 1984 y 1987. En esos años, formó parte de la Comisión Ejecutiva para poner en marcha el Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y, desde su apertura, fue miembro del primer Consejo de Administración, para luego ser su presidente hasta 1990.

Previamente, había desarrollado su actividad asistencial en el campo de la medicina infantil llegando a ser Jefe de Servicio en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Entre otros roles destacados, a su vez, fue miembro de la American Academy of Pediatrics; Miembro Honorario de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde también presidió la Subcomisión de Ética Clínica; y conformó el Comité de Pares Evaluadores de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria).

Como presidente de Fundación Garrahan, soñó, planificó y realizó proyectos de investigación, de formación, de infraestructura, de contención, de asistencia y de participación comunitaria. Por eso, afirmaba que “la posibilidad de que en todos los niveles del cuidado de la infancia se aliente la educación y la participación de los integrantes del equipo de salud, incluyendo a la comunidad, constituye uno de los objetivos centrales de nuestra institución”.

Fue un querido maestro, inspiró solidaridad y compromiso con el otro para transformar la realidad, marcó para siempre a quienes lo conocieron y dejó como un legado imborrable su convicción: “La salud es un derecho que debe concretarse”, decía siempre.