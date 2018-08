El Central subastó casi u$s 800 millones y no pudo frenar al dólar

A pesar de la fuerte intervención del organismo, la divisa cerró a $30,68, unos 30 centavos por encima de la cotización de la jornada del martes.

Buenos aires. Luego de haber arrancado con una fuerte suba, el dólar finalmente se desinfló, moderó su alza y terminó el día con una cotización de $30,68 en el mercado minorista, unos 30 centavos por encima del valor en el que se vendió el martes al público. La reacción en el precio se explica por los pesos que quedaron en el mercado dado por la política de desinflar las lebacs.

El Banco Central realizó tres subastas de divisas para cubrir la demanda. Según informó el organismo, en una primera licitación se adjudicaron u$s 303 millones de un total de u$s 800 millones, con un precio promedio de $30,03 y un mínimo de $29,80. En una segunda subasta se colocaron u$s 248 millones de un total de u$s 500 millones, a un precio promedio de $29,81 y un mínimo en $29,65.

Sobre el final de la rueda, se anunció una tercera licitación por u$s 300 millones. En esa operación se adjudicaron otros u$s 230 millones a un promedio de $29,96 y un mínimo de $29,82.