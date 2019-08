El Chino Darín le pidió disculpas a Juan José Campanella tras su reclamo indiscreto: “Me fui de boca”

El actor hizo autocrítica luego de haber contado una situación “superpersonal” que su papá vivió con el director.

El actor se arrepintió de sus dichos.

Para sorpresa de todos, el Chino Darín contó una situación que tuvo a su papá, Ricardo, y a Juan José Campanella como protagonistas. Lo que más llamó la atención fue que el joven se quejó de una actitud que el director de cine habría tenido con el actor -de quien es amigo desde hace muchísimos años- mientras filmaban El secreto de sus ojos.

“Lo voy a decir porque es algo que me vengo guardando hace mucho tiempo. Yo formé parte de la producción de El secreto de sus ojos y en determinado momento, Campanella que ya había hecho tres películas con mi viejo y eran muy amigos, anuncia que se cayó una pata de la producción de la película”, había contado el joven actor.

Y detalló: “Mi viejo fue el primero en decir: ‘Yo reduzco mi cachet, se me paga en distintos plazos’. Eso nunca se le reconoció a él, incluso con el éxito posterior de la película, cuando viajó por todo el mundo, yo no vi que le mandaran ni una botella de vino. Me parece muy injusto en ese sentido”, indicó en diálogo con La Nación.

Ante las repercusiones de su fuerte crítica a Campanella, el actor se arrepintió de sus dichos y se comunicó con el programa radial Agarrate Catalina, que se emite por La Once Diez, para hacer un mea culpa. “Cometí el error de contar una situación superpersonal, en el marco de relatar los procesos que me llevaron a generar lo de la productora. En este caso, vi términos como ‘pelea’ y ‘reclamo’, pero nada que ver. Campanella y mi viejo se llevan bien hace años, El secreto fue un proyecto idílico. Le pido perdón a Campanella”.

Para evitar cualquier tipo de especulación y que no quedaran dudas, el Chino elogió al director y se mostró muy arrepentido. “De ninguna manera fue un reclamo, no hay ningún tipo de resentimiento. Juan no nos debe nada ni nunca nos deberá nada, estamos superagradecidos con él. Me fui de boca con lo que dije y me arrepiento”, concluyó. ¡Todo aclarado!