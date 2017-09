Ya retirado del boxeo, el “Chino” Maidana no tiene problemas en darse unos merecidos gustos. A horas de la pelea entre Golovkin y Canelo Álvarez, el santafesino se mostró con unos kilos de más, muchos.



El “Chino” Maidana no hace chistes, no hace monólogos ni recorre el mundo dando cátedra de nada.

Retirado del boxeo, su última pelea fue ante Mayweather el 13 de septiembre de 2014, el santafesino disfruta de lo que con esfuerzo ganó.