El conmovedor mensaje de Gustavo Martínez a cinco años de la muerte de Ricardo Fort

El padrino de los hijos del artista expresó en Instagram el dolor que siente por la ausencia y cómo lo vive Felipe.

A cinco años de la muerte de Ricardo Fort, algunos de sus allegados decidieron recordarlo públicamente, quizás como a él le hubiera gustado.

Además de Guido Süller, fue Gustavo Martínez, quien fuera su compañero y actual padrino y tutor de sus hijos, el que le dedicó un mensaje especial, mencionando el dolor de Felipe.

“Un 25 como hoy no pudimos entender que no estás y lo más duro de todo es cómo les afecta a tus hijos. Ayer Felipe vio en su celular una foto donde estás vos con tus hijos y yo escucho que está llorando porque te extraña. Lo abracé, lo contuve y también tuve lágrimas”, escribió.

Sus hijos

Martínez tiene la custodia de los dos chicos, Felipe y Marta (mellizos de 14 años), que Fort tuvo por subrogación de vientre.

En una entrevista con este medio el verano pasado, Felipe dijo que le gustaría ser actor. “Mis seguidores de las redes sociales me buscan porque soy el hijo de Ricardo Fort, pero creo que quiero ser conocido como Felipe Fort, mi propio nombre. No quiero que se olviden de lo que hizo mi papá. Me gustaría ser actor por mí y por él, creo que le gustaría la idea. Me gustaba mucho cuando él hacía el musical. Toco la guitarra, el piano y el bajo”, contó.

Martínez, por su parte, sigue trabajando como entrenador en un reconocido gimnasio, mientras se ocupa de la crianza de los adolescentes.