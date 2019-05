El consejo de Darío Barassi al ladrón que le robó el celular

El actor tuvo un viernes de terror por la inseguridad y lo aprovechó para compartir pensamientos constructivos.

Darío Barassi tuvo un inicio de viernes completamente afectado por la inseguridad. A través de su cuenta de Twitter, hizo un relato detallado de lo acontecido.

“Esquina, trapito, le digo que no porque mi máquina estaba recién salida del lavadero. Se altera, me empieza a pegar en los vidrios. Heavy. Pero uno está acostumbrado… Muy mal acostumbrado”, inició Barassi sobre el primer acontecimiento.

Sobre el robo del celular, explica: “No sé cómo… Pero desde atrás entro un pibe, flaco (envidia) ágil (envidia) y me robó mi celu nuevo… Grité no, intenté bajar del auto peor al pedo el pibe ya estaba a 25 km y lo mío no es correr”.

Lejos de insultar por insultar, el actor ensayó una profunda reflexión: “Pobreza extrema, violencia, inseguridad, delincuencia… Qué agotador vivir así, y lo peor es que desde hace años nos venimos acostumbrando, se toma con normalidad. Grave error. Uno putea, se quiere ir del país, pierde las esperanzas y la paciencia… ¿Dónde termina esta realidad?”

Además, les dio consejos tanto al ladrón como al trapito que lo agredió: “Al pibe que me robó… Véndelo y por favor comete un asado con tus amigos y que sea una noche inolvidable. Si la vida y este presente te ofrecen alguna oportunidad de estudiar o trabajar no la dejes pasar por favor, es más complicado ese camino pero mucho más digno y gratificante. Al trapo que me cago a piñas los vidrios, que un rato te duele la mano papá, y después deseo que puedas calmar la calentura y angustia que tenés sin romperle el auto a este gordo… Te entiendo está difícil”.