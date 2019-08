El creador de #GenteRota, entre el ritmo de Yatra y los vaivenes de la política argentina

Hablamos con Gabriel Lucero, el talento detrás de los cortos guionados con audios de WhatsApp. Nos cuenta su experiencia junto al cantante colombiano, y cómo las elecciones en la Argentina afectan a sus criaturas animadas.

El animador, reconocido por los dibujos con audios de WhatsApp, también trabaja en videoclips musicales.

“Cada vez que escucho los audios que me envían tengo la sensación de que estamos rotos y que en algún momento eso salta”, nos dijo Gabriel Lucero después de haber ganado un Martín Fierro Digital, en 2018, por su éxito viral #GenteRota.

Si acaso no sos alguno de los más de 4 millones que sigue su trabajo en las redes sociales, o si jamás te cruzaste con alguno de sus dibujos, Lucero saltó a la fama por sus animaciones, usualmente cómicas, guionadas con audios de WhatsApp.

Una de las más famosas es tan sencilla como hilarante: un hombre que se aterra por el “ataque” de una cucaracha voladora.

“En este momento tengo 35.000 audios sin escuchar. O mejor dicho 35 mil mails, porque algunos me envían hasta 20 audios en un solo correo. Publico animaciones cada tres días aproximadamente. No tengo un número exacto de publicaciones al mes porque a veces puedo dejar de subir por cinco días, o también subir dos días seguidos. Todo depende de la inspiración… eso es lo bueno de ser tu propio jefe”, cuenta en diálogo con Tecno, mientras sus días de trabajo se reparten entre la música de Sebastián Yatra y la influencia que las elecciones presidenciales tienen en sus criaturas animadas.

– ¿Cómo son “afectados” tus dibujos por la política, ahora que está en días bien álgidos? Imagino que muchos audios que recibís tienen tenor político…

– Audios llegan muchos, pero siento que algo se rompió en la gente con relación al humor. Recuerdo que antes se podía hacer un tipo de humor como crítica social (no quiero que suene pretencioso) pero ahora no hay lugar para esos grises. Toda postura tiene que ser blanco o negro, y me parece que a veces los grises son necesarios.

Hice un video sobre las paso que era más una crítica al desinterés de la gente a la hora de informarse sobre cuáles son las propuestas de los candidatos, y eso desató una ola de críticas contra mí, de quienes creían que era tendencioso contra el gobierno actual, y otros que era tendencioso contra la oposición.

Audios en relación a las elecciones hay varios, pero creo que no los voy a usar porque el sentido de los videos no es que la gente se termine matando. Los audios tienen que tratar de servir para que la gente se refleje, se sienta identificada, etcétera, y creo que con la política eso es misión imposible. Siempre quedás de un lado de la grieta.

– En este contexto, ¿crece la cantidad de audios que recibís? ¿Te llegan algunos relacionados a las elecciones, candidatos, etcétera?

– Recibo muchos audios de gente muy enojada y también muchos audios de gente que ignora completamente los procesos democráticos. Ninguno esperanzador.

– Siendo así, ¿cuál es tu temática preferida para las animaciones? Es decir, ¿qué audios privilegiás?

– Me gusta todo audio que me permita jugar con la gestualidad, la exageración de movimientos. Por ejemplo, los de gente haciendo onomatopeyas de los ruidos que hacen sus autos suelen ser divertidos. Pero también me gustan aquellos a los que se les puede hacer una mini historia al rededor porque esencialmente lo que busco es que el dibujo sume y no sea sólo una excusa para escuchar el audio.

En sus diferentes redes sociales, #GenteRota y Lucero suman más de 4 millones de seguidores

– Sabíamos que estás haciendo videoclips para Sebastián Yatra. ¿Nos contás un poco más sobre eso?

– Con Yatra hice varios videos en este año. Lo último fue una promoción de cuatro videos en total de un tema que grabó junto a Daddy Yankee, Natti Natasha y Jonas Brothers. La experiencia es genial porque es un trabajo que se puede ver en otros países y siempre es bueno abrir un poco el juego.

Lo único malo es que, al igual que pasa acá, los trabajos de animación se piden con muy poco tiempo de anticipación y eso complota mucho contra la calidad final. Generalmente las animaciones se hacen con un equipo de gente, y en mi caso soy yo solo haciendo todo, así que a veces puede ser caótico.

El último trabajo que hice para Yatra fué hace un mes y es posible que haga un nuevo video próximamente. “Gente Rota” consume mucho tiempo así que por ahora creo que está bien. De todas formas siempre estoy esperando y pensando cosas nuevas… la cabeza no descansa.

Retomando el clima eleccionario, ya cerrando la conversación, preguntamos a Lucero si en este contexto eleccionario percibe que, como él dice, estamos rotos y eso inexorablemente sale a la luz. “Totalmente. Cada vez y con mayor intensidad se vive más como un partido de fútbol que como el momento en que elegimos los representantes que, con mucha suerte, van a hacer andar al país durante cuatro años”, cierra.