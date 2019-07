El cruce de Laura Alonso con una candidata del Frente de Todos por la baja en el consumo de lácteos

Alejada de la realidad, la titular de la Oficina Anticorrupción quiso mostrarse consumiendo lo que para ella son terceras marcas, pese a que sus precios distan de los más baratos del mercado, y en Twitter la cruzaron.

Laura Alonso con Mauricio Macri

La polémica titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri, Laura Alonso, fue la principal apuntada en las redes sociales este sábado debido a un posteo en que se mostraba consumiendo leche y yogur de lo que para ella era marca “pindonga”. Así le respondió a Cristina Kirchner quien en la presentación de “Sinceramente” en Mar del Plata se refirió al cambio en los hábitos de consumo por la crisis económica.

La ex diputada nacional se mostró tomando una leche que cuesta unos $58 y un yogur de $43. Lejos están de los más baratos: el cartón de litro de larga vida de Precios Esenciales -entre los que está la segunda marca de la que compró la funcionaria- cuesta $45 y los yogures más económicos arrancan en los $20 por lo que claramente no estaba consumiendo “el cuchuflito”, como también dijo la ex presidenta. Ni que hablar de los “alimentos a base de leche” que aún son más económicos y que muchos no tienen otra que comprarlos.

Alonso mencionó una marca de Chivilcoy y quien la cruzó con contundencia fue la precandidata a intendenta de esa ciudad por el Frente de Todos. Con un hilo en Twitter Coty Alonso retrucó el posteo.

El malestar con Laura Alonso se hizo notar en las redes sociales. Muchos indicaron que las marcas que para ella son “pindonga” son habitualmente parte de la mesa de los argentinos. Para muchos por elección, para otros tantos por obligación, pero lejos están de ser adquiridas sólo porque su precio es algo más accesible que otra.

No es la primera vez que Laura Alonso se muestra alejada de la realidad de la clase media o baja. “Me ha tocado estar sin trabajo”, contó oportunamente quizás buscando empatía en el 10% de los argentinos que hoy sufren el drama del desempleo, “lo que siempre digo es no bajar los brazos, uno siempre encuentra el lugar y salir a buscarlo. Nadie te va a regalar nada”. El poco tiempo en el que estuvo desocupada fue cuando regresó de Europa tras cursar un posgrado, algo que muy pocos estudiantes argentinos pudieron disfrutar.