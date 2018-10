EL DEPORTE ADAPTADO PROTAGONISTA DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2018

El primer oro para Tierra del Fuego llegó este martes con el atletismo adaptado para Diana Franco en salto en largo (categoría sub 16 F-35).

El miércoles se sumaron tres preseas doradas, de la mano de Florencia Águila Agüero en 80 mts (categoría sub 14 T-35), Julián González en 80 mts (sub 14 T-53) y Mauricio Girardi en salto en largo (sub 16 F-35). Además de la medalla de plata de Mahia Alonso en 80 mts (sub 14 T-13) y de bronce de Ignacio Valente en salto en largo (sub 16 salto F-46).

Lisandro Muhoberac, técnico de Atletismo Adaptado señaló que ¨los chicos vienen compitiendo con normalidad, para muchos es su primer Evita entonces eso genera otro tipo de carga. Estamos en un proceso de recambio; lo importante es que todos están compitiendo y que empezaron a conocer cómo es un juego de la magnitud de los Evita¨.

Muhoberac destacó que ¨siendo una provincia tan chica poder competir en natación, atletismo, básquet y tener jugadores de boccias es estar a la altura del desarrollo que tienen provincias como Córdoba o Santa Fe que en número nos sobrepasan; así que con nuestras armas y apostando a la calidad más que a la cantidad, estamos tratando de estar a la altura de estos juegos¨.

Con respecto los juveniles se obtuvo la primera medalla en atletismo convencional, la fueguina Renata Godoy se quedó con el bronce del pentatlón con una gran actuación en la pista.

Las fueguinas Isabela Carcamo, Luciana Cancino, Giuliana Cruelles, Griselda Estrada y Azul Zurita salieron campeonas en la categoría juvenil sub 14 de Gimnasia Rítmica. Su profesora, Mariana Medina contó que ¨hoy competimos en all around que es un sistema donde las chicas compiten con dos series, una de manos libres y otra con aparato cuerda, en la sumatoria de las dos series tuvimos la alegría de salir campeonas, estamos muy contentas y ahora nos queda para el viernes las finales con aparatos donde se reparten dos medallas más¨.