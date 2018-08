El dólar sufrió otra fuerte baja y cerró la semana a $28,02

La divisa estadounidense cayó este viernes 17 centavos y registró su cierre más bajo en casi tres semanas.

Presionado por una nueva suba de las tasas en pesos, el dólar anotó su segunda baja consecutiva este viernes, al ceder 17 centavos a 28,02 pesos, su menor valor en casi tres semanas, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio calculado por ámbito.com.

“La tasa de Lebac agosto está ahora en 48,8%. Eso no parece aconsejable con una caída de la producción industrial del 8.1%. ¿Por qué no explican que quieren hacer, porque así no cierra?”, asegurí el economista, Carlos Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Tal como anunció el miércoles pasado, el ministerio de Hacienda redujo a 75 millones de dólares la subasta diaria de fondos provenientes del acuerdo con el FMI y a partir del próximo lunes bajará la licitación a 50 millones. Este anunció hizo saltar la cotización del dólar el miércoles pasado sin embargo jueves y viernes la divisa estadounidense retomó su tendencia a la baja merced de una oferta mayor a la demanda.