El dolor de los famosos por la muerte de Silvina Bosco: el último mensaje de la actriz

El 4 de abril Silvina Bosco había escrito una frase de la película “La Vida es Bella”: fue la última vez que se expresó en las redes sociales. Este martes sus colegas lamentaron su fallecimiento.



Silvina Bosco murió este martes a los 52 años luego de estar internada durante varios días en el Sanatorio de la Trinidad. Su fallecimiento fue recibido con mucho dolor en el ambiente artístico.

La actriz, recordada entre otros trabajos por su participación en los programas Amigovios, Chiquititas y Casi Ángeles, había escrito su último mensaje el 4 de abril, con una frase de “La Vida es Bella”.

“La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna; pero a pesar de todo LA VIDA ES BELLA”, había escrito Silvina Bosco en Instagram.