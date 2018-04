El ex encargado de la pensión de River negó las denuncias de abuso

Rodolfo Talamonti, quien estuvo a cargo de la pensión entre 2009 y 2013, aseguró que la médica cirujana que reveló los abusos “está desvariando”.



El ex encargado de la pensión de River salió al cruce del la ex médica cirujana del club que se convirtió en un testimonio clave en la denuncia sobre dos menores abusados entre 2004 y 2011, mientras jugaban al fútbol y vivían en en las instalaciones.

Se trata de Rodolfo Talamonti, de 86 años, quien estuvo a cargo de la pensión de River entre 2010 y 2013. Vivía con los chicos y controlaba las planillas donde los empleados de seguridad registraban desde las visitas de los familiares hasta las salidas de los chicos.

“Estaba todo el día adentro de la pensión. Esas cosas que dijo la doctora, que no sé de dónde lo sacó, porque para mí es una mujer que está desvariando o no tuvo éxito en su profesión como médica cirujana y quiere trascender ahora con esta noticia”, aseguró en diálogo con C5N. Además, aclaró quiénes eran las únicas personas que podían entrar y salir del lugar y contó que los controles eran estrictos.

Talamonti es conocido por ser el histórico ayudante de campo de Ángel Labruna y fue uno de los ideólogos para la creación de la pensión en el club. “Los chicos nunca nos comentaron nada”, expresó. “No había intimidad, las habitaciones eran todas compartidas”, agregó.

“Es una mentira vergonzosa. No solamente perjudica a River, sino a todos los chicos, a los padres que confían en la institución. Lamento que ahora duden de algo. En River, estoy seguro, no pasó ni va a pasar”, dijo.

Los abusos habrían sido cometidos por una persona transexual que “se manejaba dentro del club como habitué, sin ningún tipo de problema”, había dicho Andrés Bonicalzi, abogado de Avivi, a quien acudió la mujer para hacer la denuncia. Ingresaba al club 2 o 3 veces por semana y “era vox populi que esta persona tomaba contacto sexual con los chicos”, señaló. “Ella sabe que no era miembro del club, ni empleado. Era una persona ajena a la institución”, agregó el abogado.

La médica “sospecha” que esa misma persona “hizo las veces de nexo” entre los menores y otra gente, es decir, “pedófilos”. El abogado también había señalado que “probablemente pueda llegar a haber existido abusos sexuales fuera de la puerta del club”.

Al respecto, Talamonti dijo que “eso de que los travestis entraban a la pensión es una locura total de esta doctora. Si me llaman iré a la fiscalía a declarar. Me gustaría que me citaran y hacer un careo con esa doctora. No sé qué actitud tiene, comprometió al doctor Horacio (director de la clínica de River) y ayer me confirmaron que había estado un año con licencia psiquiátrica”, manifestó.